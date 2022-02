I fan cinesi di “Friends” sono arrabbiati dopo che lo spettacolo è stato riproposto con la censura

PECHINO (Reuters) – I fan cinesi della sitcom americana “Friends” hanno espresso il loro dispiacere online dopo aver notato la censura di episodi dell’amato show recentemente pubblicati, comprese le questioni gay.

Molti dei principali siti di trasmissione cinesi, tra cui Tencent (0700.HK)IQiyi Inc a Baidu (IQ.O)Yoko Ali Baba e Bilibili (9626.HK)Una copia della prima stagione dello show è stata presentata in anteprima venerdì, la sua prima riedizione in Cina dopo diversi anni.

Ma i fan hanno presto notato che parti dello spettacolo di lunga data erano diverse da quelle che avevano visto prima e si sono lamentati della censura che includeva la rimozione di contenuti relativi a lesbiche, gay, bisessuali e transgender, nonché traduzioni errate.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

In un esempio, una conversazione in cui un personaggio principale, Ross, ha spiegato che sua moglie era lesbica è stata cancellata.

Un’altra scena in cui un altro personaggio, Joey, ha suggerito che andare al “bar comune” è stato tradotto come “uscire per giocare” nella versione mostrata nel video di Tencent. Reuters ha confermato che la versione della stagione di riedizione di Tencent include queste modifiche.

Negli ultimi anni, la Cina ha chiuso decine di migliaia di siti Web e account di social media che contenevano contenuti illegali, “osceni” e pornografici.

Un utente del sito cinese Weibo simile a Twitter ha dichiarato: “Boicotto fermamente la versione castrata di ‘Friends’.

Un altro ha detto: “Questo è un classico sacrilegio”.

Un terzo utente ha detto “Se non riesci a mostrare la versione completa nell’atmosfera attuale, non importarla”.

La discussione è stata un “argomento caldo” su Weibo domenica.

Ma in un certo senso, la discussione stessa potrebbe aver attirato l’attenzione dei censori, le ricerche su Weibo domenica per diverse varianti dell’hashtag o del termine di ricerca #Friendshasbeencensored non hanno prodotto risultati o risultati limitati di recente.

“Friends” ha un’ampia base di fan in Cina. Molti lo hanno visto su DVD piratati o download dopo lo spettacolo della decima stagione andato in onda per la prima volta negli anni ’90.

La società ha affermato che il sito web di streaming cinese SOHU TV ha acquistato i diritti per trasmettere lo spettacolo, ma che è scaduto nel 2018.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

(Segnalazione: Alby Chang e Martin Quinn Pollard) Montaggio a cura di Lincoln Fest.

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.