La Cina testa maniglie e divani per COVID-19 all’interno di una bolla olimpica nonostante i risultati secondo cui le superfici presentano pochi rischi di diffusione del virus

Un operatore sanitario raccoglie un campione da una maniglia dell’ufficio per il test COVID-19 presso il principale media center alle Olimpiadi invernali del 2022, venerdì 11 febbraio 2022 a Pechino.Foto di AP / Jae C. Hong

La Cina ha preso sul serio il COVID-19 alle Olimpiadi invernali del 2022.

Le persone che indossano scudi protettivi si adattano alle superfici testate per il virus nella Bolla Olimpica AP menzionato.

Gli esperti di salute pubblica in precedenza hanno affermato che il rischio di contrarre il COVID-19 da una superficie è molto basso.

Gli operatori sanitari in tute protettive stanno testando maniglie delle porte, divani, bancomat e altre superfici nella bolla olimpica per COVID-19, anche se gli esperti affermano che c’è poco rischio che il coronavirus si diffonda dalle superfici, Agenzia di stampa menzionato.

Il Villaggio Olimpico o “bolla” ha contatti limitati tra i partecipanti ai Giochi e la popolazione in generale.

Dentro, ho detto prima Gli studi hanno indicato che le possibilità di contrarre COVID-19 da superfici contaminate erano inferiori a 1 possibilità su 10.000.

Una persona è maggiormente a rischio di contrarre il virus attraverso l’esposizione al virus nell’aria da parte di qualcuno che parla, tossisce o starnutisce.

L’Associated Press ha riferito che i test di superficie fanno parte di Forte iniziativa di prova dentro olimpico bolla.

Deb Fuller, virologa dell’Università di Washington, ha detto all’Associated Press che i test superficiali potrebbero essere un modo per dire se qualcuno con un’infezione è nella bolla. Fuller ha detto che le tracce del virus morto possono rimanere in superficie dopo che una persona infetta se ne va.

“Potrebbero aver testato le superfici per verificare se il virus è stato nell’aria di recente”, ha detto all’Associated Press.

Può anche essere fatto per abitudine o spettacolo, ha aggiunto Fuller. oceano Atlantico In precedenza ho riferito che la pandemia ha portato quello che alcuni esperti di salute pubblica hanno descritto come un “teatro dell’igiene”, dove i luoghi vengono puliti a fondo per rassicurazione, anche se la misura non è necessaria per frenare l’infezione.

Non è la prima volta che la Cina adotta misure estreme riguardo ai Giochi Olimpici. in dicembre, Sei settimane prima dell’inizio dei Giochi, il paese ha chiuso un’intera città di 200.000 persone Più di un caso di COVID-19. Quindi anche tutti i residenti sono stati invitati a sostenere l’esame.

