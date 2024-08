Il razzo Falcon 9 di SpaceX decolla per la 22esima volta da record

Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato domenica sera (11 agosto) per la ventiduesima volta consecutiva, trasportando due satelliti che forniranno copertura a banda larga nella regione artica.

Un razzo Falcon 9 che trasportava due veicoli spaziali dell’Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) è decollato dalla stazione spaziale di Vandenberg in California domenica alle 22:02 EDT (19:02 ora locale della California; 02:02 GMT del 12 agosto). .

Il Falcon 9 ha sfondato una coltre di nebbia costiera – un evento comune durante i lanci da Vandenberg – mentre si librava nel buio cielo serale.

A sinistra, il primo stadio di un razzo SpaceX Falcon 9 atterra su una nave in mare poco dopo il lancio della missione satellitare a banda larga artica a due veicoli spaziali dalla stazione spaziale Vandenberg in California, l’11 agosto 2024. A destra, la vista dallo stadio superiore del razzo Falcon 9, che trasportava i satelliti nell’orbita designata. (Credito immagine: SpaceX)

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è tornato sulla Terra circa 8,5 minuti dopo il lancio, come previsto, atterrando sulla nave drone di SpaceX Of Course I Still Love You, che era di stanza nell’Oceano Pacifico.

Secondo quanto riferito, questo è stato il 22° lancio e atterraggio di questo particolare razzo booster Descrizione della missione SpaceXQuesti numeri equivalgono al record della società di riutilizzo dei razzi, registrato lo scorso giugno durante il lancio dei satelliti Internet Starlink di SpaceX.

Nel frattempo, lo stadio superiore del razzo Falcon 9 continuava a portare in orbita i satelliti ABM. Il primo stadio è stato lanciato 42,5 minuti dopo il lancio e il secondo cinque minuti dopo.

L’ASBM è progettato per “estendere la copertura della banda larga alla regione artica per la US Space Force e l’Agenzia spaziale norvegese”. secondo Il gigante spaziale Northrop Grumman, che ha costruito due satelliti per la missione. (Space Norvegia è una società statale che sviluppa e gestisce le infrastrutture spaziali strategiche del paese.)

I satelliti ABM – che opereranno in un’orbita altamente ellittica per raggiungere la loro area di copertura – trasportano molteplici strumenti, “compresi carichi utili militari per le forze armate statunitensi e norvegesi, nonché un carico utile commerciale per Viasat e un dispositivo di sorveglianza”, Northrop Grumman ha scritto nella descrizione della missione Radiation alla Commissione Europea.

Il lancio di domenica faceva parte di un fine settimana intenso per SpaceX. Sabato mattina (10 agosto), la società ha lanciato 21 satelliti Starlink dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. SpaceX ha tentato di lanciare un altro lotto di Starlink domenica mattina dal Kennedy Space Center della NASA, anch’esso situato sulla Space Coast della Florida, ma ha annullato il tentativo 46 secondi prima della fine del conto alla rovescia.

