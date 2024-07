Il razzo Falcon 9 di SpaceX subisce un malfunzionamento durante il lancio dei satelliti Starlink.

Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha subito un raro malfunzionamento giovedì sera (11 luglio).

L’incidente è avvenuto durante il lancio dei satelliti Internet Starlink di SpaceX dalla stazione spaziale Vandenberg in California. Il Falcon 9 inizialmente si è comportato bene; Le sue due fasi si sono separate all’orario previsto e la prima fase è atterrata su una nave drone circa otto minuti dopo il decollo, come previsto.

Ma lo stadio superiore del razzo, che trasportava 20 veicoli spaziali Starlink nell’orbita terrestre bassa, ha avuto un problema, secondo il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk.

Il riavvio dello stadio superiore del sollevamento della grondaia ha provocato un guasto al motore per ragioni attualmente sconosciute. Il team sta rivedendo i dati stasera per comprendere la causa principale. I satelliti Starlink sono stati schierati, ma il perigeo potrebbe essere troppo basso per aumentare l’orbita. Ne sapremo di più tra poche ore.12 luglio 2024

“Il riavvio dello stadio superiore per aumentare il punto del perigeo ha provocato un guasto al motore per ragioni attualmente sconosciute. Il team sta esaminando i dati stasera per capire la causa principale: i satelliti Starlink sono stati dispiegati, ma il punto del perigeo potrebbe essere troppo basso per aumentare il punto orbita. Ne sapremo di più tra poche ore.” Musk ha detto su X: Circa due ore dopo il decollo.

“RUD” è l’abbreviazione di “disintegrazione rapida e non programmata” – un termine che SpaceX usa per riferirsi a un’esplosione o disintegrazione. (Nel caso ve lo stiate chiedendo, il perigeo è il punto nell’orbita di un oggetto quando è più vicino alla Terra.)

Un’ora dopo che Musk ha pubblicato il suo post, SpaceX ha fornito maggiori dettagli tramite l’account della Società X.

“Durante il lancio di ieri sera di un razzo Falcon 9 per il programma Starlink, il motore del secondo stadio non ha completato la seconda combustione. Di conseguenza, i satelliti Starlink sono stati schierati in un’orbita inferiore a quella prevista. SpaceX è entrato in contatto con cinque dei satelliti satelliti finora e sta cercando di alzare la loro orbita usando i propulsori ionici. L’azienda ha scritto.

Ultime notizie dallo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

In Rispondi a questo postQuesto sforzo “probabilmente non funzionerà, ma vale la pena provarlo”, ha detto Musk.

Lo stadio superiore del razzo Falcon 9, alimentato da un singolo motore Merlin, sembrava un po’ strano su questo volo, anche se per quello che vale. Un webcast di lancio di SpaceX ha mostrato un accumulo di soffice ghiaccio bianco vicino al motore mentre veniva lanciato nello spazio: uno spettacolo insolito che potrebbe indicare una perdita di carburante. Tuttavia, questa è solo una speculazione; Né SpaceX né Musk hanno ancora detto nulla sul ghiaccio.

Un razzo SpaceX Falcon 9 riposa sul ponte di una nave in mare poco dopo che 20 satelliti Starlink furono lanciati in orbita dalla California l’11 luglio 2024. (Credito immagine: SpaceX)

Il razzo Falcon 9 è il razzo più potente che vola oggi nello spazio, con il suo lancio previsto per 69 volte fino al 2024. È noto per la sua affidabilità; Il razzo Falcon 9 ha subito un solo guasto completo in volo nella sua storia, avvenuto durante il lancio della capsula robotica Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel giugno 2015.

Il razzo Falcon 9 è progettato per uso umano; Finora ha lanciato 13 missioni con equipaggio, nove delle quali hanno inviato astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA. Non è chiaro in che modo l’incidente di giovedì influenzerà il missile e quali saranno le sue conseguenze in questa fase. SpaceX dovrà prima capire esattamente cosa è successo e come affrontare il problema.

Il lancio di giovedì ha lanciato 20 satelliti Starlink, 13 dei quali possono trasmettere il servizio direttamente sui telefoni cellulari. La maggior parte delle missioni Falcon 9 in questi giorni servono la gigantesca e sempre crescente costellazione Starlink, che attualmente consiste in… Più di 6.100 satelliti operativi49 dei 69 lanci del Falcon 9 finora nel 2024 sono stati destinati a missioni Starlink.