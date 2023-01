La Russia lancia una missione di salvataggio della stazione spaziale per riportare a casa gli astronauti

La Russia ha detto mercoledì che invierà un veicolo spaziale vuoto alla Stazione Spaziale Internazionale per riportare tre astronauti sulla Terra. Il veicolo spaziale sostituirà una capsula Soyuz danneggiata attraccata al sito orbitale.

La mossa prolungherà il soggiorno dei tre cosmonauti, Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin della Russia e Frank Rubio della NASA, che avrebbero dovuto tornare sulla Soyuz. La nave danneggiata tornerà sulla Terra vuota.

Soyuz è l’unico veicolo spaziale attualmente utilizzato dalla Russia per traghettare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale il 14 dicembre, Cominciò una pioggerellina di particelle bianche Lanciato dalla navicella Soyuz attraccata alla base orbitale Da settembre. L’incidente è avvenuto proprio mentre il signor Prokopyev e il signor Petlin stavano per iniziare la loro passeggiata nello spazio. La passeggiata spaziale è stata annullata. Le particelle bianche erano refrigerante Soyuz e la perdita è durata per ore finché il circuito di raffreddamento danneggiato non si è svuotato.