Il creatore di White Lotus Mike White fa un esilarante discorso da ubriaco dopo aver vinto i Golden Globes

“loto biancoIl creatore Mike White ha tenuto uno dei discorsi più divertenti martedì sera quando il suo spettacolo ha vinto il globo dorato Miglior serie limitata. In una spavalderia liquida, White ha ammesso di essere ubriaco, ma è andato avanti in modo esilarante.

“Oh mio Dio”, ha detto la modella, che stava per piangere, riferendosi alla stella “White Lotus”. Jennifer CoolidgePrima Discorso di accettazione Per la migliore attrice in una serie limitata.

“Ma, comunque”, ha detto White, “stavo per fare questo discorso in italiano ma sono così ubriaco che non c’è cibo”. “Il cibo – quando sono arrivato, mi hanno detto, ‘Il cibo è pronto, non puoi mangiare niente. Era solo un drink”.

White ha quindi rivolto la sua attenzione a un servizio di streaming che ha dato a “White Lotus” una casa e il suo equipaggio, incl Murray AbramoE Aubrey Plaza E Michele Imperioli.

Quindi grazie HBO. Se c’è un posto che ti connette, lascia che sia HBO”, ha detto, ringraziando la Hollywood Foreign Press Association, che presenta i Golden Globes.

“E grazie a quei ragazzi”, ha continuato White, riferendosi agli altri membri del White Lotus che si sono uniti a lui sul palco. “Prenderò una pallottola per voi ragazzi. Forse non nel cuore, ma nel piede o nella gamba o altro. E voglio ringraziare tutto il cast.”

White ha detto che era determinato a creare uno spettacolo con Coolidge nel mezzo, ma “tutti sono passati”. Ha indicato la folla e ha detto: “So che avete passato tutti, avete passato tutti questo spettacolo”, aggiungendo che “è stata una tale gioia che abbiamo avuto questo momento”. READ Il concorrente del 'Grande Fratello' esce inaspettatamente di casa

Coolidge aveva già rubato la serata, Riduci le lacrime del pubblico in risate Durante la presentazione e l’accettazione del premio all’inizio della notte. Con la sua ormai classica consegna impassibile, ha ringraziato Wyatt per il suo ruolo di Tanya nella serie.

“In un certo senso ha cambiato la mia vita in un milione di modi diversi”, ha detto l’attore Egli ha detto. “E i miei vicini mi parlano, cose del genere. No, dico sul serio! Nessuna di quelle persone, non sono mai stato invitato a una festa su una collina, e ora tutti mi invitano!”