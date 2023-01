Le azioni stanno aumentando mentre gli investitori attendono i dati sull’inflazione e il Nasdaq sta tentando quattro giorni consecutivi di guadagni

Il sentimento rialzista nell’ultimo sondaggio settimanale degli autori di newsletter finanziarie è salito al 41,4% dal 36,6% della scorsa settimana, secondo Investors Intelligence. I tori si sono avvicinati al massimo di dicembre del 43,3%, che a sua volta era vicino al massimo di metà agosto del 45,0%.

“Le statistiche per i rialzisti a metà degli anni ’40 non suggeriscono ancora i massimi. Le nostre regole dicono che oltre il 55% dei rialzisti torna in campo in difesa”, ha affermato Investors Intelligence.

Le opinioni ribassiste sono scese al 32,9% dal 33,8%, mentre quelle che prevedevano una correzione a breve termine sono scese al 25,7% dal 29,6%. Il “bull bear spread” è rimasto positivo per l’ottava settimana, a +8,5 dal +2,8 della scorsa settimana.

“I modesti spread positivi, dopo una statistica negativa, indicano il rally delle azioni”, ha detto II.

-Scott Schneiber