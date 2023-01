Gli aeroporti statunitensi tornano in vita dopo il crash del computer della FAA

WASHINGTON, 11 gennaio (Reuters) – Aviolinee Americane I decolli sono iniziati lentamente e un ground stop è stato revocato dopo una correzione da parte della Federal Aviation Administration (FAA). Arresto del computer Durante la notte, gli Stati Uniti sono stati costretti a sospendere tutti i voli.

La causa del problema con il sistema di allerta del pilota, che ha ritardato migliaia di voli negli Stati Uniti, non è chiara, ma i funzionari statunitensi affermano di averlo trovato finora. Nessuna prova di attacco informatico.

L’interruzione è avvenuta in un momento storicamente lento per i viaggi negli Stati Uniti dopo la stagione dei viaggi delle vacanze di dicembre, ma le compagnie aeree hanno affermato che la domanda rimane forte mentre i viaggi continuano a riprendersi ai livelli pre-pandemia.

“Le operazioni di routine del traffico aereo stanno gradualmente riprendendo negli Stati Uniti a seguito di un arresto notturno del sistema di notifica delle missioni aeree che fornisce informazioni sulla sicurezza agli equipaggi di volo. L’arresto a terra è stato revocato. Continuiamo a indagare sulla causa del problema iniziale”, ha affermato il ha twittato la FAA.

Anche dopo la revoca del ground stop, il numero di voli interessati ha continuato a crescere. Un problema che le compagnie aeree devono affrontare è cercare di far entrare i voli in gate congestionati, causando ulteriori ritardi.

Più di 5.400 voli sono stati ritardati e 900 sono stati cancellati, secondo il sito web FlightAware.

La FAA aveva precedentemente ordinato alle compagnie aeree di sospendere tutte le partenze nazionali dopo il malfunzionamento del suo sistema di allarme pilota e la compagnia ha dovuto eseguire un hard reset intorno alle 2 del mattino, hanno detto i funzionari.

La FAA dovrebbe implementare un programma di ritardo a terra per affrontare l’arretrato di voli che sono rimasti a terra per diverse ore. Gli aeromobili già in volo sono stati autorizzati a procedere verso le loro destinazioni durante la sosta a terra.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato al Dipartimento dei trasporti di indagare sull’interruzione e ha affermato che la causa del guasto è attualmente sconosciuta. Alla domanda se dietro l’interruzione ci fosse un attacco informatico, Biden ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca: “Non lo sappiamo”.

Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg ha promesso “un processo per determinare le cause alla radice e raccomandare i passi successivi”.

È necessaria la modernizzazione

United, con sede a Chicago, ha dichiarato di aver ripreso le operazioni, ma ha avvertito che i clienti potrebbero continuare a vedere alcuni ritardi e cancellazioni.

Le azioni dei vettori statunitensi sono diminuite all’inizio delle negoziazioni pre-mercato mercoledì, ma la maggior parte è aumentata dopo che il mercato si è aperto in territorio positivo con la ripresa dei voli.

Compagnie aeree del Sud-ovest (LUV.N) Delta Air Lines Inc. è scesa dello 0,17% (DAL.N)United Airlines (UAL.O) e American Airlines (AAL.O) rispettivamente dell’1,1%, 1,5% e 0,4%. Blu corvino (JBLU.O) Anche ricevuto.

Un gruppo commerciale che rappresenta l’industria dei viaggi degli Stati Uniti, comprese le compagnie aeree, ha definito “catastrofico” il fallimento del sistema FAA.

“La rete di trasporti americana ha bisogno di aggiornamenti significativi”, ha dichiarato Jeff Freeman, presidente dell’American Travel Association, in una nota. “Chiediamo ai responsabili politici federali di modernizzare la nostra infrastruttura critica per i viaggi aerei”.

La presidente della commissione per il commercio del Senato, Maria Cantwell, ha dichiarato che la commissione indagherà. “Esamineremo cosa ha causato questa interruzione e in che modo la ridondanza gioca un ruolo nella prevenzione di interruzioni future”, ha affermato. “Il pubblico ha bisogno di un sistema di trasporto aereo flessibile”.

Il sistema della FAA si è bloccato settimane dopo che un crollo operativo a Southwest alla fine dell’anno scorso ha lasciato bloccati migliaia di passeggeri.

Una violenta tempesta invernale prima di Natale, combinata con la tecnologia datata del vettore con sede in Texas, ha portato alla cancellazione di 16.000 voli il mese scorso.

L’agenzia madre della FAA, il DOT, ha criticato i fallimenti di Southwest e ha fatto pressioni sulla compagnia aerea per risarcire i passeggeri. Non vi è alcun obbligo di legge che la FAA risarcisca i passeggeri per i ritardi dei voli causati da problemi informatici dell’agenzia.

Informazione essenziale

Un NOTAM è un avviso che contiene informazioni essenziali per il personale relative alle operazioni di volo, ma non note in anticipo per essere pubblicizzate con altri mezzi. Un ground stop è un’operazione di controllo del traffico aereo che rallenta o ferma un aeromobile in un dato aeroporto.

Le informazioni per i voli internazionali a lungo raggio possono contenere fino a 200 pagine e possono includere chiusure di piste, avvisi di uccelli e restrizioni di costruzione.

United Airlines (UAL.O) Ha affermato di aver temporaneamente ritardato tutti i voli nazionali e rilascerà un aggiornamento quando saprà di più dalla FAA.

La tedesca Lufthansa e Air France hanno entrambe affermato che continueranno a operare voli da e per gli Stati Uniti, mentre la compagnia aerea francese ha dichiarato di monitorare la situazione.

All’inizio di questo mese, un problema con il sistema di controllo del computer di un’altra compagnia aerea ha ritardato dozzine di voli in Florida.

Un totale di 21.464 voli dovevano partire dagli aeroporti degli Stati Uniti mercoledì con circa 2,9 milioni di passeggeri, secondo i dati di Cirium.

American Airlines ha 4.819 voli di linea dagli aeroporti statunitensi, seguiti da Delta e Southwest, come mostrano i dati della Siria.

IN DIRETTA: vista degli aerei in decollo dall’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington

