Il libro di memorie del principe Harry “Step Up” sta battendo record di vendite

Alcuni critici in Gran Bretagna hanno scritto del libro con colori sconcertanti, definendolo superlativi che non erano sempre complementari. un Recensione su The Guardian Lo ha descritto come un “tentativo imperfetto di recupero narrativo” che è “di volta in volta comprensivo e assurdo”. critico Scrivere per la BBC Lo ha definito “il libro più strano mai scritto da un membro della famiglia reale” e ha detto che a volte si legge come “il testo arrabbiato da ubriaco più lungo mai inviato”. nell’indipendente, Riferimenti Ha detto che il diario era “riccamente dettagliato e talvolta ben scritto”, aggiungendo che “se Harry aveva intenzione di dare fuoco alla sua famiglia, lo ha fatto almeno con un certo stile”.

Cosa consideriamo prima di utilizzare fonti anonime. Conosci le fonti informative? Qual è il motivo per cui ce lo dicono? Si è dimostrato affidabile in passato? Possiamo confermare le informazioni? Anche se soddisfa queste domande, The Times utilizza fonti anonime come ultima risorsa. Il giornalista e almeno un editore conoscono l’identità della fonte.

Quando il libro è stato pubblicato, molte delle sue accuse incendiarie erano già state raccolte dalla stampa. Nella settimana prima della pubblicazione, The Guardian ha pubblicato un articolo che descriveva in dettaglio uno scontro fisico tra il principe William e il principe Harry. Come Harry lo descrive nel libro, William lo ha sbattuto a terra. Nella stessa settimana, copie di “Spire” sono state erroneamente vendute all’inizio in Spagna e sono andate a ruba nelle testate giornalistiche. Seguono dozzine di storie da tutto il mondo: il principe Harry ha detto nel libro di aver ucciso 25 persone in Afghanistan. Il principe Harry ha scritto che suo fratello lo ha incoraggiato a vestirsi da nazista per una festa in maschera. Il principe Harry ha perso la verginità con una donna anziana in un campo dietro un pub.

gocciolamento continuo per rilevamento Ha portato alcuni osservatori a chiedersi se il libro stesso contenesse nuove informazioni. Invece di scoraggiare gli acquirenti, la frenesia dei media che seguiva ogni nuova uscita sembrava aiutare il libro a vendere.

“Eravamo tipo, ‘Questo danneggerà le vendite, la gente pensa di aver letto la storia?'” ha dichiarato Finlay, amministratore delegato di Transworld. “I titoli sono interessanti, ma non è la cosa più interessante del libro. Penso che tutto ciò che è stato fatto abbia alimentato l’interesse del pubblico”.

ReaderLink, un importante distributore dei libri, ha affermato che i preordini sono aumentati dopo l’articolo su The Guardian che descrive in dettaglio l’alterco tra i fratelli. La catena di librerie britannica Waterstones ha registrato un aumento delle prenotazioni in negozio dopo l’articolo, secondo James Daunt, che dirige l’azienda.

La domanda è se Speer continua a vendere rapidamente o se l’interesse svanirà man mano che la tempesta dei media si placherà. Prima della pubblicazione del libro, alcuni nel settore credevano che l’interesse sarebbe svanito dopo le forti vendite iniziali. Ma DeVito ha detto che Barnes & Noble si aspetta che il libro sia una delle più grandi uscite del 2023. Ha aggiunto che “esperienza e talento” sono nel libro. Ghost Writer, JR Moringer, che aiuterebbe a rendere duraturo il fascino del libro. (Nei ringraziamenti, Harry descrive Moringer come il suo “collaboratore, amico, confidente e occasionale sparring partner.”)

ReaderLink, che fornisce libri ai principali rivenditori come Target e Walmart, ha dichiarato di aver ordinato circa 300.000 copie di “Spare”. Ma invece di spedire tutti i libri a ReaderLink in una volta, Penguin Random House ne ha restituiti alcuni in modo che potessero portare i libri direttamente nei negozi nel caso in cui trapelasse così tanto libro da dover anticipare la data di pubblicazione.