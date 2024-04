Quasi il 75% delle persone ritiene che la mancia sia fuori controllo

5 cose da considerare prima di dare la mancia al ristorante Il dibattito sulla mancia nei ristoranti continua, poiché le culture differiscono nell'etichetta relativa alla mancia. Senza marchio: stile di vita

Se pensi che le schermate di richiesta di mancia appaiano in posti strani, non sei il solo.

Secondo un sondaggio della Fondazione, quasi 3 persone su 4 ritengono che la cultura delle mance sia andata fuori controllo e più della metà ritiene che le aziende stiano sostituendo gli stipendi dei dipendenti con le mance dei clienti. WalletHub.

Dall'indagine è inoltre emerso che il 78% degli intervistati ritiene che le tariffe automatiche per i servizi dovrebbero essere vietate e la metà degli intervistati ha rinunciato alle mance a causa delle pressioni sociali.

“Sta diventando un problema, e se questa sensazione di affaticamento delle mance raggiungesse il suo apice, potrebbero esserci conseguenze negative per le persone che fanno affidamento sulle mance come principale fonte di reddito”, ha affermato Courtney Norris, assistente professore di ospitalità e gestione del turismo presso l'Oklahoma State. Università. , ha detto WalletHub. “La gente si è stancata e ha smesso del tutto di lasciare la mancia.”

Le statistiche mostrano che le persone sono stanche di lasciare la mancia

Nel 2023, USA TODAY Blueprint ha condotto un sondaggio sulle mance da cui è emerso che la cultura delle mance potrebbe stare raggiungendo un punto di svolta.

Il 63% degli intervistati ha affermato che sempre più posti chiedono la mancia e il 48% ha affermato di essere stanco di sentirsi chiedere la mancia.

L'indagine di settembre ha rilevato che il 52% degli intervistati ha dato una mancia maggiore mentre il 10% una mancia inferiore.

“Le aziende dovrebbero aumentare i salari in modo che i dipendenti non pensino sempre che lasciare o ricevere mance più alte sia il modo migliore per fare soldi nei ristoranti e nei bar”, Muzu Uysal, professore di ospitalità e gestione del turismo presso la Isenberg School of Management – Università del Massachusetts . “, ha detto Amherst a WalletHub.

La California è pronta ad attuare una legge che aumenta il salario minimo nei fast-food che hanno più di 60 sedi a livello nazionale.

“I lavoratori tipd negli stati che hanno eliminato il salario minimo godono di guadagni più alti, affrontano meno molestie sul lavoro e hanno meno probabilità di vivere in povertà”. Secondo Human Rights Watch.