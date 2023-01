Lamar Jackson dei Ravens giocherà contro i Bengals nel Super Wild Card di questo fine settimana? Le possibilità non sembrano buone, secondo il rapporto

Immagini Getty



Nonostante la continua assenza di Lamar Jackson, corvi L’allenatore John Harbaugh non ha escluso il ritorno di Jackson alla partita di playoff di domenica contro i Bengals. Il quarterback dei Ravens non gioca dalla settimana 13 dopo aver subito una distorsione PCL.

La situazione di Jackson al Super Wild Card Weekend non sembra buona, tuttavia, Secondo NFL Media, poiché secondo quanto riferito il suo ginocchio infortunato non era ancora del tutto a posto. Dovrebbe provare ad allenarsi mercoledì.

Jackson ha saltato la sua quinta partita consecutiva quando i Ravens sono caduti contro i Bengals domenica scorsa. I Ravens sono andati 8-4 con Jackson all’inizio di questa stagione e 2-3 nelle partite senza di lui.

Mentre la sua percentuale di completamento è stata la più bassa dalla sua stagione da rookie, il rapporto touchdown/intercettazione di Jackson è stato il migliore dalla sua stagione da MVP nel 2019. Jackson ha anche corso per 764 yard e tre touchdown con una media di 6,8 yard per riporto, la sua più alta dalla stagione 2019.

Per il secondo anno consecutivo, Tyler Huntley ha sostituito Jackson per l’ultima parte della stagione regolare di Baltimora. Huntley, che sarebbe stato titolare contro i Bengals se Jackson non avesse potuto giocare, ha completato il 67% dei suoi passaggi con due touchdown e tre intercettazioni durante la stagione regolare. Ha anche corso per 137 yard e aveva 43 punti.

Anche il futuro dei Jackson Ravens dopo la postseason era in discussione. Ha giocato con l’etichetta di franchising quest’anno dopo che lui e la squadra non sono stati in grado di raggiungere un accordo a lungo termine. Il valore di mercato di Jackson dovrebbe essere attualmente di $ 245.442.090 in sei anni, Secondo SpotTrack.