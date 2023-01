L’ex re Costantino II di Grecia muore all’età di 82 anni

Cnn

ex re GreciaCostantino II è morto all’età di 82 anni, ha riferito martedì l’affiliata greca della CNN Grecia.

Secondo la rete greca CNN, l’ex re ha sofferto di gravi problemi di salute negli ultimi mesi e ha recentemente contratto Corona virus la seconda volta, che sembrò peggiorare notevolmente le sue condizioni.

La CNN Grecia ha riferito che Constantine è risultato positivo per la prima volta al Covid-19 nel gennaio 2022, dopo essere stato ricoverato in ospedale per polmonite il mese precedente.

Costantino II nacque a Psychikou, vicino ad Atene, il 2 giugno 1940.

Trascorse la seconda guerra mondiale in esilio in Sud Africa, tornando in Grecia nel 1946. Un anno dopo, Costantino divenne principe ereditario quando il re Giorgio II di Grecia morì e suo fratello Paolo, il padre di Costantino, salì al trono.

Costantino II divenne re quando Paolo morì il 6 marzo 1964.

Quell’anno sposò la principessa Anna Maria di Danimarca ad Atene. Hanno avuto cinque figli: il principe Pavlos, la principessa Alexia, il principe Nikolaos, la principessa Theodora e il principe Philippos.

Dopo un colpo di stato militare nel 1967, Costantino e la sua famiglia fuggirono a Roma e il regime militare nominò un reggente per sostituirlo.

La monarchia greca fu abolita il 1 giugno 1973, quando il regime militare dichiarò il paese una repubblica, una decisione che fu sostenuta da un successivo referendum. Costantino accettò l’abolizione dopo un altro referendum indetto da un governo civile eletto nel 1974.

In quell’anno l’ex re si trasferì da Roma in Inghilterra, stabilendosi a Londra. Negli anni 2000 è diventato un assiduo frequentatore della Grecia.

Costantino II era cugino del re Carlo III d’Inghilterra e padrino del principe William. Sua sorella Sofia è stata regina di Spagna dal 1975 al 2014.

Mercoledì, il governo greco ha dichiarato che Costantino sarebbe stato sepolto privatamente in un’ex tenuta reale fuori Atene.