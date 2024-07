Album “The Death of Slim Shady” di Eminem: ascoltalo ora

Kevin Sabitos/Getty Images

Shady è tornato, Eminem è tornato per pubblicare il suo dodicesimo album in studio venerdì (12 luglio) con Morte di Salim Shadi (colpo di misericordia).

L’album contiene 19 tracce e include i singoli precedentemente pubblicati “Houdini” e “Tobey” con Big Sean e BabyTron, oltre al seguito di “Guilty Conscience” del 1999 con Dr. Dre.

Eminem si è preso un momento giovedì (11 luglio) per spiegarlo ai fan T fare In realtà è un “concept album” e chiede agli ascoltatori di premere play e seguire la sequenza del progetto elencata da 1 a 19.

“Annuncio di servizio pubblico: ‘Death of Slim Shady’ è un concept album, quindi, se ascolti le canzoni fuori ordine potrebbero non avere senso”, ha twittato. “Ascolto”.

Eminem sta cercando di pubblicare il suo decimo album solista consecutivo per debuttare al numero uno della Billboard 200. I due singoli che ha pubblicato all’inizio del progetto hanno anche rotto la Billboard Hot 100. “Houdini” ha raggiunto il secondo posto come canzone di Eminem con il maggior incasso. del decennio, mentre “Tobey” “al 95esimo posto nella lista.

La morte di Salim Shadi È il primo progetto di Em dal 2020 Musica che dovrebbe essere uccisaOpportunamente, è stato il suo frequente collaboratore e amico intimo Dr. Dre a svelare il nuovo album di Eminem a marzo durante un’apparizione su Jimmy Kimmel dal vivo!.

“Lascia che ti dica una cosa, lascia che ti mostri qualcosa proprio adesso: Eminem sta lavorando al suo album che uscirà quest’anno”, ha detto Dre. “E in realtà gli ho parlato e ha detto che sarebbe stato carino per me annunciarlo qui in questo show. Quindi ha un album in uscita presto, ho delle canzoni ed è fantastico. Lo ascolterò davvero l’intero album per la prima volta domani.”

