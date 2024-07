Le azioni Tesla crollano dopo il downgrade di UBS a causa delle preoccupazioni per il rally

(Bloomberg) – Le azioni di Tesla Inc. (TSLA) sono scese dopo che UBS Group AG ha declassato le azioni della società, citando le preoccupazioni che le azioni del produttore di auto elettriche siano aumentate “troppo, troppo presto” in mezzo all’ottimismo sui suoi piani di intelligenza artificiale.

Nelle contrattazioni pre-mercato statunitensi alle 4:30 di New York, le azioni Tesla sono scese dell’1,6%. Giovedì il titolo è sceso dell’8,4%, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive durata 11 giorni, poiché Tesla avrebbe rinviato la presentazione dei suoi robot pianificati a ottobre del prossimo mese per consentire ai team che lavorano al progetto più tempo per costruire ulteriori prototipi.

Il produttore di auto elettriche è tra i 10 titoli più costosi dell’S&P 500 (^GSPC), superando il resto delle società tecnologiche con enormi capitalizzazioni di mercato. Prima del crollo di giovedì, le sue azioni erano aumentate del 44% fino a mercoledì nel loro ultimo rally sulle scommesse sul fatto che il fondatore miliardario Elon Musk potesse trasformare la società in una potenza dell’intelligenza artificiale.

“Se l’entusiasmo del mercato per l’intelligenza artificiale dovesse diminuire, ciò potrebbe avere un impatto sui multipli di Tesla”, hanno scritto in una nota gli analisti di UBS, tra cui Joseph Spak, abbassando il rating della società da neutrale a venduto.

L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. (Foto AP/Susan Walsh) (Agenzia di stampa)

Il downgrade è giustificato “data la mancanza di visibilità e il rischio che le opportunità di crescita si materializzino su un orizzonte temporale più lungo (o non si materializzino affatto)”, hanno scritto gli analisti, sottolineando che il titolo viene scambiato a più di 80 volte gli utili annuali stimati. .

La mossa di UBS riflette le crescenti preoccupazioni circa le valutazioni delle società legate alla tecnologia dell’intelligenza artificiale, evidenziate dalla svendita notturna delle azioni delle principali società tecnologiche. Tesla si trova inoltre ad affrontare prospettive deboli per i veicoli elettrici, che stanno influenzando negativamente le sue vendite e i suoi profitti.

Il valore aggiunto che gli investitori attribuiscono a Tesla per la sua serie di iniziative è cresciuto di recente grazie al suo entusiasmo per l’intelligenza artificiale e “avremmo bisogno di vedere maggiori opportunità per giustificare un rating di acquisto”, hanno scritto gli analisti di UBS.

Gli analisti di UBS hanno alzato il target a 12 mesi per il titolo da 147 a 197 dollari, il che implica un calo del 18% rispetto alla chiusura di giovedì. Hanno utilizzato un P/E più elevato rispetto a prima per raggiungere il nuovo obiettivo.

