Il ruolo da protagonista di Jonathan Groff in “Merryly We Roll Along” gli è valso il suo primo Tony

Groff, 39 anni, è arrivato a Broadway come sostituto nella commedia di breve durata del 2005 “In My Life”. È stato nominato per un Tony Award ogni volta che è tornato a Broadway da allora, nel 2007 per il ruolo principale di un adolescente ribelle nel film. produzione originale di “Spring Awakening” e nel 2016 per la sua interpretazione pavonistica in “Hamilton” e quest’anno. Per “allegramente”.

Gli intervalli tra i ruoli di Broadway erano pieni di lavori cinematografici – ha recitato nella serie live-action “cercare” E “Cacciatore di menti“, così come i film “Frozen”. Ha anche lavorato periodicamente Off-Broadway, incluso il ruolo di prima star nel revival ancora in corso del 2019 di “La piccola bottega degli orrori”, con una varietà di artisti famosi come protagonisti ruoli, al Theatre West Side.

Il revival di “Merryly”, diretto da Maria Friedman, ha preso vita a New York (ci sono state stagioni precedenti, con diversi artisti, in Gran Bretagna e Boston) con una produzione off-Broadway nel 2022 al New York Theatre Workshop. Il teatro di Broadway è stato inaugurato lo scorso ottobre; Lo spettacolo finale è previsto per il 7 luglio.