Il salone dell’auto di Rick Ross sta esplodendo online e la gente chiede rimborsi

Rick Ross Sembra che il salone dell’auto e della moto non sia andato come previsto… perché molte persone online stanno attaccando l’organizzazione dell’evento e chiedendo rimborsi.

Dai un’occhiata ai commenti sul recente post di Rick sui social media… Le persone criticano l’evento del rapper per molte ragioni, tra cui l’assenza di navette, tempi di attesa folli per entrare e sostengono che all’evento siano finiti i braccialetti per entrare, quindi alcuni persone che hanno acquistato Un promemoria che non sono entrati.