Il dibattito sulla nomination all’Oscar di Andrea Riseborough è stato dibattuto dagli elettori

L’Accademia sta esaminando le campagne dei candidati di quest’anno Oscar Dopo che è sorto il prossimo audit Andrea RiseboroughCandidatura a sorpresa pera Leslie. “

Dopo la campagna “popolare”, l’attore ne ha reclutati diversi Gente famosa Per aiutare a spargere la voce sul piccolo indipendente, gli elettori e gli spettatori dell’Oscar si chiedono se Riseborough abbia infranto qualche regola o stia giocando abilmente il gioco dei premi.

Sono circolate voci sulle tattiche aggressive della campagna, incentrate sui post sui social media dei membri del ramo del casting. Il consiglio dei governatori si riunirà martedì, quando dovrebbero discutere di “A Leslie”.

Gli attuali elettori AMPAS di vari capitoli hanno accettato di parlare con varietà Anonimo per discutere di ciò che sanno della controversia e se pensano che l’Accademia debba revocare la nomina di Riseborough.

La maggior parte si aspetta che manterrà la sua nomination, notando le pratiche che gli studi e gli strateghi sono stati autorizzati a sfruttare per ottenere i loro candidati.

Va notato che solo 1.302 membri ammissibili dell’Actor Branch possono votare sulle candidature per la recitazione. Ogni membro idoneo dell’Academy in tutte le 23 categorie vota per i vincitori.

Leggi le risposte degli elettori anonimi dell’Oscar di seguito:

“Non ne so molto, al di fuori di ciò che è stato coperto dalle notizie. Conosco molti che hanno piegato e infranto le ‘regole’ per anni, e l’Accademia ha lasciato perdere. Nessuno ti dice le regole quando tu diventa un membro.Dipendi dagli studi e dalle persone che gestiscono la campagna per sapere queste cose.Mi sembra che il team di Andrea abbia realizzato qualcosa che ha fatto incazzare molte persone perché sappiamo quanti soldi spendiamo cercando di ottenere un Oscar. La sua squadra l’ha portata lì senza 30 cartelloni pubblicitari al tramonto. Senza una fissazione per Hollywood Blvd. Quindi, no, non dovrebbero accettare la sua nomination. Se ciò accade, ne dovranno essere buttati via altri”.

– Membro del ramo documentario

Ricordi quel detto di quando eri bambino? “Ai witcher si fanno i punti”. Sai quanti film e studi infrangono le regole? , e sai cosa fare?” Nessuno lo dirà. Perché dovrebbero? [Riseborough’s] Il team non ha fatto niente di più di quello che vedo ogni anno. Probabilmente l’hanno fatto più vicino alle basi che no… Andrà tutto bene.”

– Membro del Settore Marketing e Pubbliche Relazioni

“Ho visto la sua interpretazione in ‘To Leslie’ e ho pensato che fosse eccezionale. Che film bellissimo, meraviglioso e non qualcosa che si vede troppo spesso nei cinema. Ne sono rimasto così commosso. Ho ricevuto un invito a vedere il film e ho è andato. Tutti quelli con cui ho parlato si sono sentiti come me. No, so se ha infranto qualche regola. Sai in cosa credo onestamente? Penso che sia la ricerca per scoprire perché una donna di un film di cui nessuno ha sentito parlare può ottenere una nomination solo per la performance. Sai quanti dei miei colleghi sono nominati perché sono nei film? Tal dei tali? Un sacco. Se viene escluso dai premi, sarà un giorno del giudizio per il casting perché è una nostra scelta nominare qualcuno”.

Membro del ramo dei rappresentanti

“Ho la sensazione che Andrea Riseborough verrà denominato perché l’Academy dovrebbe fermare quello che sta succedendo da così tanto tempo. Dicono che dovremmo scegliere i film migliori, ma non credo che stia succedendo. Non credo Spesso voto quando scelgo i candidati perché non vedo cosa basta.Ma quando arriva il momento di scegliere i vincitori, guardo tutto, ma mi ritrovo a dire: “Questo è nominato? Come?” È perché streamer e giornalisti ci dicono chi siamo Hai Per scegliere, le persone ascoltano. Non ho sentito parlare del film [‘To Leslie’] Anche questa assurdità. È terribile che lei sia l’esempio, comunque AuspicabilmenteQuesto sveglierà le persone su ciò che sta accadendo da molto tempo.

– Membro del Ramo del Libro

“No. Non succederà niente. L’Academy non può farlo. Se lasciano che Will Smith tenga il suo Oscar, se lo prenderanno.” [her nomination] Sarebbe molto, inimmaginabilmente stupido da parte loro. Perché dovresti rovinare la carriera di qualcuno in quel modo? Non so se è buono o no. Non ho visto il film, ma lo farò presto”.

– Membro del Ramo del Libro

“Riesci a immaginare se Viola [Davis] La stava accusando di cosa [Andrea Riseborough] Squadra accusata? A Viola non mancava mai una nomination. Era già stata esclusa e avrebbe potuto anche essere espulsa dall’accademia. C’è sempre un insieme di regole per un gruppo e un altro insieme per un altro. O dovrei dire, un set per i neri? Lo vediamo sempre e l’Accademia lo sa. Tuttavia, hanno scelto di non fare nulla al riguardo… Quindi penso che verrà licenziata? ovviamente no! Perché “il bianco ha sempre ragione”. Probabilmente vincerà perché il sistema è progettato per far prosperare le persone come lei. avere successo. prosperare. Per i neri non esiste un sistema. Non prosperiamo. Ma aspetterò e vedrò cosa faranno”.

– Il membro ha chiesto di non specificare la sua affiliazione con la succursale

La sua campagna è stata aggressiva? affatto. Lei voleva, ma lo fanno tutti. Merrill [Streep] No, Kate [Blanchett] Fai. Ascolta… non so se non ci spendi così tanti soldi. Ci sono sempre soldi. Nessuno fa le cose gratis, ma noi giochiamo. Alcuni vincono. Alcuni perdono. Ha vinto, ma l’accademia non l’avrebbe punita. Non possono, o devono punirci tutti. Non ho opinioni se “dovrebbe” essere licenziata o meno. Non ne so abbastanza. Soprattutto no”.

– Membro del Settore Produttori