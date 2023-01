La sonda Comet Interceptor potrebbe visitare un oggetto straordinario come il verde C/2022 E3 (ZTF)

La cometa C/2022 E3 (ZTF) è sconcertante da vedere attraverso un telescopio, ma come sarà da vicino?

Gli scienziati non hanno modo di ottenere un veicolo spaziale così verde cometa durante la sua oscillazione attraverso l’interno Sistema solare — ma nel prossimo decennio lo faranno, grazie al Comet Interceptor dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Questa missione, il cui lancio è previsto per il 2029, trascorrerà alcuni anni fluttuando a circa 1 milione di miglia (1,5 milioni di km) dalla Terra. una terra , in attesa che una cometa interessante si avventuri abbastanza in profondità nel sistema solare interno da attraversarla. Ma se il Comet Interceptor fosse davvero nello spazio, gli scienziati potrebbero averlo inviato ronzando verso di esso. Cometa C / 2022 E3 (ZTF) .

Michael Kuipers, scienziato dello studio Comet Interceptor dell’ESA, ha dichiarato mercoledì (26 gennaio) in una riunione del Small Object Evaluation Group della NASA.

Kuipers ha detto che il team scientifico si è preparato per la missione valutando “obiettivi ipotetici” – cose che il team di Comet Interceptor potrebbe considerare di visitare se la sonda fosse già nello spazio. Qualunque sia la cometa con cui finirà sarà oggetto di un esame approfondito, anche se breve, da parte della navicella principale e di due sonde più piccole.

Gli scienziati della missione sperano di prendere di mira una cometa attiva che non è mai passata prima il Sole Prima di. Una cosa del genere discenderebbe dal ghiaccio Nuvola di Oort oltre l’orbita di Plutone. Catturando un oggetto nel suo primo anello dal sole, gli scienziati saranno in grado di vedere il materiale originale rispondere al calore del sole.

Oppure, se Comet Interceptor è particolarmente fortunato, gli scienziati scopriranno un altro oggetto interstellare, un successore di Oumuamua E La cometa Borisov Questo fa un breve viaggio una tantum attraverso il nostro sistema solare.

È una situazione insolita per una missione: sebbene molti veicoli spaziali acquisiscano bersagli aggiuntivi dopo il lancio, il Comet Interceptor sarà nello spazio prima che gli scienziati vedano il suo obiettivo principale.

Il veicolo spaziale navigherà con la missione di rilevamento remoto dell’atmosfera a infrarossi extrasolare (Ariel) dell’ESA, che impiegherà quattro anni ad analizzare l’atmosfera fino a 1.000 pianeti esterni .

Dopo il lancio, Comet Interceptor si dirigerà verso la Terra-sole punto lagrangiano 2 (L2), lo stesso “parcheggio” nello spazio profondo in cui si trova Telescopio spaziale James Webb orbite. Nei punti lagrangiani, i rimorchiatori gravitazionali si bilanciano, quindi sarebbe relativamente economico mantenere il veicolo spaziale nella sua stazione mentre gli scienziati aspettano di individuare un obiettivo promettente. Il team dovrà delineare i suoi piani almeno sei mesi prima di uscire da L2 per un appuntamento con una cometa.

Ma immagina che il Comet Interceptor fosse già alla sua stazione all’inizio di marzo 2022, quando gli scienziati hanno rilevato per la prima volta la cometa C/2022 E3 (ZTF). Il personale della missione interessato potrebbe aver iniziato a giocare con le traiettorie che Comet Interceptor potrebbe utilizzare per incontrare l’oggetto. Hanno scoperto che se la navicella spaziale fosse decollata alla fine di agosto, avrebbe potuto sorvolare la cometa il 12 febbraio, appena un mese dopo che la palla di neve si era avvicinata al sole, e poco meno di un anno dopo la scoperta dell’oggetto.

Ma Kuipers ha sottolineato che C/2022 E3 non è un obiettivo ideale. Il team dovrà prepararsi per la partenza molto rapidamente e il sorvolo avverrà un po’ più lontano dal Sole di quanto preferiscono gli scienziati. E mentre il personale della missione spera di catturare una cometa che non ha mai visitato prima il sistema solare interno, C/2022 E3 lo ha fatto, anche se circa 50.000 anni fa.

“Forse non è dinamicamente nuovo”, ha detto Kuipers. “È ragionevolmente attivo, quindi potremmo prenderlo, ma dipende dall’attività.”

E se questo scenario si svolgesse durante una vera missione di Comet Interceptor, il tempo per prepararsi alla partenza probabilmente non sarebbe un problema. Grazie Osservatorio Vera Rubin in Cile, che condurrà una Legacy Survey of Space and Time (LSST) di 10 anni a partire dall’inizio del 2025. L’LSST dovrebbe scoprire circa 6 milioni di oggetti nel sistema solare e gran parte di ciò che scoprirà arriverà relativamente presto questo sondaggio.

“Il rilevamento è un po’ in ritardo, ma non siamo preoccupati perché ci aspettiamo che quelle comete vengano rilevate molto prima con l’LSST”, ha detto Kuipers dell’ipotetico scenario C/2022 E3.

L’analisi evidenzia il tipo di decisioni che gli scienziati dovranno prendere durante la missione Comet Interceptor. Hanno solo un colpo, non sapendo in anticipo cosa il sistema solare invierà loro. Se si eccitano troppo, potrebbero finire per perdere un obiettivo più interessante; Se fossero stati troppo attenti, avrebbero potuto trovarsi ancora al Livello 2 diversi anni dopo il lancio, a corto di tempo senza alcun obiettivo in vista. Sebbene il sogno sia una cometa attiva e di lungo periodo, il team dovrà capire cosa sta succedendo e se un oggetto come C/2022 E3 riuscirà a ottenere una visita.

“Statisticamente, ci aspetteremmo di avere pochi obiettivi candidati, non dozzine”, ha detto Kuipers. “Inoltre, non possiamo fare affidamento su una nuova cometa in modo dinamico, quindi probabilmente useremo una cometa come ZTF”.