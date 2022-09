Il telescopio spaziale James Webb cattura il perfetto “anello di Einstein”

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha catturato una ripresa perfetta dell ‘”anello di Einstein”.

L’incredibile alone è il risultato della luce di una galassia lontana che passa attraverso lo spaziotempo attorcigliata attorno a un’altra galassia allineata tra una sorgente di luce lontana e la Terra. il nuovo Telescopio spaziale James Webb L’immagine, creata da un appassionato di astronomia Reddit, è uno dei migliori esempi di triplo fenomeno astronomico mai catturato.

L’anello di luce nella nuova immagine viene da lontano galassia SPT-S J041839-4751.8 (o JO418 in breve), che dista circa 12 miliardi di anni luce dalla Terra, il che la rende una delle galassie più antiche del mondo. Universo . JO418 si sta dirigendo direttamente dietro un’altra galassia – la brillante luce blu al centro dell’anello – che è così massiccia che la sua gravità distorce lo spaziotempo attorno ad essa. Quando la luce di JO418 raggiunge la galassia in primo piano, viaggia attraverso questo spaziotempo contorto. Da una terrasembra che la luce si sia curvata attorno alla galassia, ma le onde elettromagnetiche che stiamo vedendo si sono effettivamente mosse in linea retta per tutto il tempo.

Questo strano effetto è simile al modo in cui le lenti di vetro reindirizzano la luce. Come le lenti d’ingrandimento, questo fenomeno fa apparire la luce di galassie lontane molto più vicina di quanto non sia in realtà. L’unica differenza è che la lente è fatta di spaziotempo distorto gravitazionalmente piuttosto che di vetro. Di conseguenza, i ricercatori hanno chiamato questo triplo effetto lente gravitazionale. Albert Einstein La lente gravitazionale fu prevista per la prima volta nel 1912, quando la inventò Teoria della relatività.

L’utente Reddit e lo studente laureato in astronomia “Spaceguy44” hanno pubblicato una foto dell’episodio di JOS18 Einstein il 23 agosto nel subreddit r/astronomia. L’anonimo astronomo ha creato la ripresa utilizzando i dati pubblicamente disponibili raccolti dal Medium Infrared Instrument (MIRI) sul James Webb Space Telescope.

“Non saremmo in grado di vedere J0418 senza le proprietà di flessione gravitazionale della luce”, ha scritto Spaceguy44 su Reddit. Senza l’effetto lente, una galassia assomiglierebbe probabilmente a galassie lontane: un minuscolo punto di luce.

Primo piano dell’anello Einstein JO418. (Credito immagine: Spaceguy44)

La nuova immagine non è il primo assaggio di JO418, ma è ancora la più dettagliata.

Nel 2020, i ricercatori hanno scoperto la galassia lontana dopo aver scoperto la lente gravitazionale parziale utilizzando l'Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (Alma) in Cile; Hanno riportato la scoperta in un articolo pubblicato quell'anno sulla rivista temperare la natura

Il 13 agosto, Spaceguy44 ha rilasciato un'immagine di JO418 utilizzando i dati raccolti dallo strumento NIRCam di Webb, ma lo scatto iniziale aveva una risoluzione molto inferiore e l'anello luminoso era meno visibile, secondo ScienceAlert

Agenzia della NASA Telescopio spaziale Hubble Scatta foto di molti altri anelli Einstein, incluso Uno è costituito da luce quasar distorta

Gli anelli di Einstein perfettamente circolari sono estremamente rari perché richiedono che sia le galassie lontane che quelle in primo piano si allineino perfettamente con l’osservatore. Tuttavia, i sensori più avanzati su Webb ne facilitano il rilevamento in futuro.

L'immagine rilasciata di recente è l'ultimo esempio della visione ad alta definizione dell'universo che Webb renderà disponibile sia ai ricercatori che al pubblico in generale. telescopio spaziale che Ha pubblicato la sua prima foto A luglio ho già tagliato un file Splendida immagine a infrarossi di Giove un Una vista magica della galassia della ruota di Kartwell Il L'immagine più profonda dell'universo mai scattata E altre foto incredibili.

Originariamente pubblicato su Live Science.