“Don’t Worry Baby” arriva alla Mostra del Cinema di Venezia

Durante una conferenza stampa per il thriller in uscita, a Wilde, che dirige il film e appare in un ruolo secondario, è stato chiesto della star del progetto, Florence Pugh. Pugh ha saltato la conferenza stampa a causa dei suoi impegni nelle riprese di “Dune: Part Two”, ma lunedì sera parteciperà alla premiere di “Don’t Worry Baby” al festival.

“Firenze è la forza”, ha detto Wilde. “Siamo così grati che sia riuscita a realizzarlo stasera nonostante sia stata prodotta in ‘Dune’. So come regista quanto sia confuso perdere un attore anche solo per un giorno, quindi le sono così grato, così grato a Denis Villeneuve (regista di “Dune: Part Two”) Per aiutarci, siamo entusiasti di celebrare il suo lavoro stasera.”

Wilde ha aggiunto: “Non posso dire abbastanza quanto sia onorato di essere il nostro protagonista. È fantastica nel film”.

Al manager è stato chiesto informazioni sui rapporti secondo cui lei e Pugh avevano litigato.