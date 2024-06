iOS 18: la trasformazione del Centro di controllo in più pagine è importante per gli utenti

iOS 18 sarà rivelato completamente lunedì al keynote del WWDC. Secondo una voce recente, l’aggiornamento dell’iPhone introdurrà un Centro di controllo riprogettato.

Una delle caratteristiche principali del nuovo Centro di controllo è la possibilità di posizionare i controlli su più pagine separate, anziché sulla visualizzazione a pagina singola attualmente disponibile. Ecco cosa significa per te.

Il Centro di Controllo è più potente che mai

Mark Gorman scrive per Bloomberg:

Control Center… otterrà un’interfaccia aggiornata che consente di riorganizzare i pulsanti di scelta rapida all’interno della stessa visualizzazione del Control Center e posizionarli su più pagine. Conterrà anche un nuovo strumento musicale e un’interfaccia aggiornata per il controllo dei dispositivi domestici intelligenti.

Già in iOS 10, Apple ha introdotto una versione di Control Center che si estendeva su diverse pagine. È possibile scorrere tra tre diversi set di controlli. Sfortunatamente, questi controlli non erano affatto personalizzabili.

Ciò che Apple ha pianificato per iOS 18 tornerà, in qualche modo, a questo design dimenticato da tempo. Per lo più, però, sarà qualcosa di completamente nuovo e più potente che mai.

Crea il tuo centro di controllo multipagina in iOS 18

Attualmente in iOS 17, Control Center dispone di alcune opzioni di personalizzazione. Puoi aprire Impostazioni ⇾ Centro di controllo e modificare i controlli specifici visualizzati nel Centro di controllo. Ma alcuni controlli non possono essere modificati e elementi come i controlli On, Focus e Chiama sono tutti fissi. La loro posizione non può essere modificata e non possono essere rimossi.

In iOS 18, rapporti come quello di Gurman suggeriscono che gli utenti avranno più potere di personalizzazione.

Considera cosa ha fatto Apple con i widget iOS negli ultimi anni. I widget possono essere posizionati e organizzati nella schermata Home e nella schermata di blocco per fornire i controlli più importanti per te.

Sembra che qualcosa di simile sia in arrivo su Control Center.

Proprio come quando entri in modalità vibrazione nella schermata Home dell’iPhone, in iOS 18 sarai in grado di riorganizzare, aggiungere ed eliminare i controlli direttamente dall’interfaccia del Centro di controllo. Non è più necessario entrare prima nelle impostazioni.

Una componente chiave di questa ritrovata libertà sarà la capacità di creare più pagine di controlli. A differenza delle opzioni statiche nel design di iOS 10, con iOS 18 dovresti essere in grado di creare pagine completamente personalizzabili adatte alle tue esigenze, proprio come faresti con le pagine della schermata Home utilizzando app e widget.

Questo spazio aggiuntivo sullo schermo dovrebbe adattarsi perfettamente alle modifiche segnalate ai controlli In riproduzione e Home, che potrebbero occupare più spazio di prima. Apple potrebbe anche smettere di nascondere ulteriori livelli di controllo dietro una pressione prolungata. Ciò andrebbe a vantaggio non solo della riproduzione e dei controlli domestici, ma anche della messa a fuoco, dei controlli del volume e altro ancora.

Le app di terze parti potranno sfruttare il Centro di controllo?

Questo potrebbe essere un po’ radicale, ma sarebbe sorprendente vedere Apple aprire il Centro di controllo anche a sviluppatori di terze parti, in modo che le app possano offrire i propri controlli personalizzati lì.

Sulla base delle basi create dagli strumenti, abilitare i controlli di terze parti ha molto senso. È molto in linea con ciò che l’azienda ha fatto negli ultimi anni con gli strumenti.

È contenuto

Sono molto entusiasta delle funzionalità di Control Center in iOS 18.

Apple potrebbe promuovere il nuovo Centro di controllo riprogettato come parte di una spinta più ampia verso maggiori opzioni di personalizzazione per gli utenti iPhone. Sarai in grado di personalizzare la tua schermata Home in più modi che mai in iOS 18, quindi perché non anche Control Center?

Cosa ti entusiasma di più del nuovo Control Center? Pensi che Apple aprirà la strada alle applicazioni di terze parti? Fateci sapere nei commenti.