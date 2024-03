iPhone 16 Pro: data di uscita, specifiche e caratteristiche

Apple annuncerà la gamma iPhone 16 Pro durante l'evento Apple dell'autunno 2024 e sono in arrivo alcuni cambiamenti. Ecco cosa dicono le voci e come pensiamo che sia.

Riportano indiscrezioni su iPhone 16 Pro

Le voci sulla gamma iPhone 16 suggeriscono che Apple continuerà ad evolvere la sua distinzione tra modelli Pro e non Pro. Le funzionalità fotografiche costituiscono gran parte delle voci, ma sono trapelati anche alcuni suggerimenti su potenziali modifiche al design.

È marzo, quindi Apple ha probabilmente finalizzato ciò che arriverà in ogni modello di iPhone man mano che la produzione aumenterà. Tuttavia, le voci tendono ad arrivare settimane o mesi dopo che le informazioni sono state create internamente, portando a cambiamenti dell’ultimo minuto in ciò che ci si aspetta.

Ecco cosa sappiamo finora.

Voci sul design dell'iPhone 16 Pro

Per ora, sembra che Apple stia pianificando di mantenere l’attuale sistema a due livelli per iPhone. L'iPhone standard e l'iPhone Plus avranno specifiche quasi identiche ma dimensioni dello schermo diverse, mentre i modelli Pro avranno funzionalità premium aggiuntive.

Il design esterno dell'iPhone 16 Pro non cambierà molto

Entrambi i telefoni professionali della gamma riceveranno presumibilmente un aumento di dimensioni. L'iPhone 16 Pro vanterà un display da 6,27 pollici (159,31 mm). iPhone 16 Pro Max è disponibile in 6,85 pollici (174,06 mm).

Majin Bu, un leaker di comprovata esperienza, ha suggerito che l'iPhone 16 Pro sarà disponibile in due colori: giallo deserto e grigio cemento.

Il pulsante di azione può essere aggiunto ai modelli iPhone 16 standard. Circolavano voci sul fatto che il pulsante di azione sarebbe stato capacitivo o meccanico, ma alla fine si sono concentrati su un pulsante meccanico, anche se leggermente più grande.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max potrebbero vedere alcune modifiche al design della custodia esterna o, più specificamente, ai pulsanti. Si prevede che Apple aggiungerà un pulsante aggiuntivo chiamato pulsante di acquisizione, ma ne parleremo più approfonditamente nella sezione dedicata alla fotografia.

A parte le modifiche ai pulsanti e i lievi aumenti delle dimensioni, la gamma iPhone 16 sarà probabilmente incredibilmente simile alla gamma iPhone 15 che sostituisce. Apple raramente apporta modifiche importanti al design, quindi aspettati lati piatti e un'isola dinamica su tutti i modelli.

Aggiornamenti dell'immagine in iPhone 16 Pro

L'iPhone 15 Pro Max è attualmente l'unico modello della gamma iPhone con lente Tetraprisma. Questo obiettivo migliora la lunghezza focale del teleobiettivo da 3x a 5x della fotocamera principale, equivalente a 120 mm.

Si dice che l'iPhone 16 Pro abbia un sistema di fotocamere migliorato

Sebbene l'iPhone 15 Pro non abbia questa funzionalità, esiste la possibilità che l'iPhone 16 Pro includa una lente Tetraprisma. Un rapporto sulla catena di fornitura dell’analista Apple Ming-Chi Kuo conferma questa voce.

Molte voci confermano il potenziale aumento di dimensioni per i modelli professionali di iPhone, che offrirebbe spazio sufficiente per la lente Tetraprisma.

Secondo una recente fuga di notizie, la configurazione con tripla fotocamera dell'iPhone 16 Pro potrebbe includere un altro sensore da 48 megapixel. Nello specifico, le voci sostengono che Apple aggiungerà un obiettivo grandangolare da 48 megapixel.

L'iPhone 16 Pro potrebbe avere una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel

La spinta di Apple per una fotocamera ultra-wide a risoluzione più elevata dovrebbe avvantaggiare le foto catturate utilizzando la modalità 0,5x o macro, ma probabilmente c'è una ragione più importante per l'aggiornamento: l'acquisizione di video spaziali. La ripresa di video 3D con un iPhone si basa sulla fotocamera ultra-wide e sulla fotocamera principale, quindi aumentare la risoluzione della prima da 12 MP a 48 MP farà una grande differenza.

Continuando la tendenza degli aggiornamenti della fotocamera, l’iPhone 16 Pro potrebbe utilizzare lenti in vetro stampato per ridurre lo spessore e il peso della sporgenza della fotocamera aumentando al tempo stesso la distanza dello zoom.

L'iPhone 16 Pro potrebbe avere un'altezza della fotocamera inferiore grazie a nuove tecniche di costruzione

Gli iPhone standard hanno visto numerosi aggiornamenti alle specifiche della fotocamera negli ultimi anni e l’iPhone 15 porta la fotocamera principale a 48 megapixel. Quindi, è possibile che Apple avesse poca pianificazione per un cambiamento di cui si vociferava.

Il rilievo della fotocamera riscontrato sugli iPhone standard potrebbe ripristinare una configurazione verticale anziché diagonale. Ciò consentirà agli utenti iPhone standard di acquisire video spaziali di Apple Vision Pro.

Pulsante di acquisizione – o pulsanti?

Disegni CAD trapelati

Ciò suggerisce che l’iPhone 16 Pro potrebbe avere un nuovo pulsante di acquisizione e un pulsante di azione ampliato. Lo stesso rendering mostra che l'iPhone 16 Pro potrebbe essere leggermente più grande del suo predecessore.

L'iPhone 16 Pro potrebbe avere un nuovo pulsante di acquisizione

Si dice che il pulsante Cattura si trovi sotto il pulsante di sospensione/riattivazione sul lato destro dell'iPhone. L'antenna mmWave si trova attualmente lì, quindi dovrà essere spostata sull'altro lato sotto i pulsanti del volume.

Si sono diffuse voci su come esattamente Apple configurerà il pulsante. Come il pulsante di azione precedente, le voci suggerivano che Apple lo avrebbe reso capacitivo e sensibile alla forza, ma quelle voci si sono calmate.

Un rapporto ha affermato che il pulsante di acquisizione potrebbe essere meccanico. Ciò consentirebbe agli utenti di scorrere per regolare i livelli di zoom e quindi premere a metà lo scatto.

Altre voci su iPhone 16 Pro

Non c'è molto da dire sull'iPhone 16 Pro oltre l'ovvio. Si discute su quale processore utilizzeranno i modelli standard.

L'iPhone 16 Pro potrebbe rappresentare un aggiornamento significativo se tutto ciò che si dice possa uscire lo è

La presenza dell'A17 Pro suggerisce che potrebbe esserci un A17 dedicato per l'iPhone 16. Oppure per riallineare la numerazione, Apple potrebbe utilizzare l'A18 per i modelli standard e l'A18 Pro per i modelli iPhone 16 Pro.

Una voce separata incentrata sui chip ha ribadito l'idea di A18 e A18 Pro per gli iPhone del 2024. Apple potrebbe credere che i chip dovrebbero avere un nome simile per evitare che i clienti pensino che stanno acquistando un vecchio dispositivo.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, alcune indiscrezioni indicano che l'iPhone 16 Pro potrebbe raddoppiare la capacità di archiviazione massima del suo predecessore, fino a 2 TB. Le stesse voci sono state confermate da un altro rapporto che suggerisce che il modello potrebbe anche avere una memoria flash QLC a densità maggiore e più lenta.

La gamma iPhone 16 dovrebbe essere svelata durante un evento Apple all’inizio di settembre 2024. I prezzi dovrebbero rimanere simili, con i modelli standard a partire da $ 799 e i modelli Pro a partire da $ 1.199.