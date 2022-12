Jacob DeGrom lascia i Mets, firma un contratto quinquennale da 185 milioni di dollari con i Rangers, secondo il rapporto

Il debuttante destro Jacob DeGrom ha accettato un contratto quinquennale con Ranger del TexasIl club ha annunciato venerdì sera. Nessun termine finanziario è stato divulgato dall’organizzazione, Ma Kennedy Landry di MLB.com ha riferito che l’accordo vale $ 185 milioni.

CBS Sports ha classificato il 34enne DeGrum come il secondo miglior free agent disponibile quest’inverno. Questo è quello che abbiamo scritto a suo tempo:

Sembra strano dato il track record stellare di DeGrom, ma potrebbe essere la più grande proposta di rischio-rendimento della classe. È stato uno dei migliori tiratori di questo sport sin dal suo debutto nel 2014, ovviamente, collezionando due Cy Young Awards e quattro apparizioni in All-Star Games lungo la strada. Non c’è dubbio sulla sua eredità o sulla sua capacità di lanciare una palla da baseball in modo così efficiente quando è in salute – ed ecco il problema: quante volte sarà in salute andando avanti? Gli infortuni lo hanno limitato a 26 partenze nelle ultime due stagioni, e ora manca sei mesi al compimento di 35 anni. I lanciatori tendono a non rimanere più sani man mano che invecchiano. Dato come DeGrom si è ritirato da un accordo di un anno che gli avrebbe pagato $ 32,5 milioni, è probabile che stia cercando un accordo con AAV più vicino ai $ 43 milioni che Max Scherzer ha guadagnato lo scorso inverno. Senza dubbio qualcuno sarà entusiasta della possibilità di aggiungere un asso in buona fede alla propria rotazione, ma potrebbe finire per provare il rimorso dell’acquirente se il corpo di DeGrom continua a non conformarsi.