Joe Biden saluta Biden “monumento in avanti” mentre i democratici approvano la legge sulle infrastrutture

Dopo la Camera di sabato, Joe Biden ha salutato il “monumentale passo avanti come nazione” Democratici Finalmente è stato raggiunto un accordo e alla sua scrivania è stato inviato un pacchetto infrastrutturale da 1 trilione di dollari per la firma, che ha dato grande impulso alla dirigenza che ha lottato per le vittorie.

“Questo è un progetto da operaio per ricostruire gli Stati Uniti”, ha detto Biden.

La battuta d’arresto è arrivata, tuttavia, quando i Democratici hanno rinviato il voto su un secondo disegno di legge, ancora più grande. Quel piano di spesa decennale da 1,85 trilioni di dollari per migliorare i piani per la salute, la famiglia e il cambiamento climatico, noto come Built Back Better, è stato ignorato dai centristi a seguito di una richiesta di stima dei costi da parte del Congressional Budget Office (CBO). Biden ha espresso la speranza che possa essere realizzato.

Il presidente, uscito per parlare con i giornalisti alla Casa Bianca, ha iniziato con uno scherzo a spese del suo predecessore, Donald Trump.

“Finalmente, la sua settimana delle infrastrutture”, ha detto.

Sotto Trump, l’incapacità dell’amministrazione di concentrarsi sulle infrastrutture è diventata una battuta d’arresto nazionale in mezzo alla continua corruzione.

“Stiamo iniziando”, ha detto Biden. “Semplicemente ci è venuto in mente allora.

“Il Camera dei rappresentanti Approvato l’Infrastructure Investment and Jobs Act. È un modo lussuoso per dire che il conto infrastrutturale bilaterale, che creerà milioni di posti di lavoro, è un investimento generazionale che cambierà la crisi climatica per varie cose come le nostre infrastrutture, strade, ponti, banda larga. L’opportunità di condurci sulla strada del successo nella competizione economica del 21° secolo che affrontiamo con la Cina e altri importanti paesi del mondo.

Casa Approvato Il disegno di legge da 1 trilione di dollari è stato ritardato venerdì sera dopo che i Democratici hanno risolto uno stallo durato mesi tra progressisti e moderati. L’operazione 228-206 è passata. Tredici repubblicani, per lo più moderati, hanno sostenuto il disegno di legge, mentre sei democratici di sinistra si sono opposti, tra cui Alexandria Ocacio-Cortes di New York.

Le leggi di approvazione sono crollate e hanno spinto la legge di approvazione alla scrivania di un presidente che ha combattuto nelle elezioni di questa settimana. Biden ha detto che non avrebbe firmato il disegno di legge questo fine settimana perché voleva che coloro che l’hanno approvato fossero presenti quando lo ha fatto.

“Non vediamo l’ora di avere pale a terra”, ha detto Biden. “Per iniziare a ricostruire l’America.

“Per tutti voi a casa che vi sentite esclusi e dimenticati nell’economia in rapida evoluzione, questo disegno di legge è per voi. La maggior parte delle migliaia di posti di lavoro che vengono creati non richiedono una laurea. Ci saranno posti di lavoro in ogni parte del Paese: stati rossi, stati blu, città, piccoli paesi, comunità rurali, comunità tribali.

“È un progetto da operaio per ricostruire l’America, il che è un lungo ritardo”.

Questa settimana, i candidati democratici alla carica di governatore sono stati sconfitti come governatore della Virginia e hanno ruggito attraverso due stati operai del New Jersey. Quelle battute d’arresto hanno reso i leader, i centristi e i progressisti impazienti di dimostrare di saper governare. I democratici potrebbero sembrare in subbuglio un anno prima delle elezioni di medio termine repubblicani Il Congresso ha bisogno di riprendersi.

Alla Casa Bianca, Biden ha dichiarato: “Ogni stato è diverso, non lo so, ma penso di aver lanciato un messaggio… Smettila di parlare, fai qualcosa. Quindi penso che sia quello che cercano gli americani.

“Cosa significano tutti i discorsi sulle elezioni? Vogliono che consegniamo. Democratici, vogliono che consegniamo. Ieri sera abbiamo dimostrato che potevamo essere su un oggetto più grande. Abbiamo fornito.”

Il rinvio del voto sulla spesa ha infranto le speranze di una doppia vittoria. Ma a un punto di svolta creato da Biden e dai leader della Camera, cinque moderati hanno accettato di sostenere il disegno di legge, con le stime del CBO dei suoi costi che corrispondono ai numeri della Casa Bianca e degli analisti del Congresso.

L’accordo, che i legislatori hanno promesso di votare sul disegno di legge entro la settimana del 15 novembre, è un passo significativo verso l’invio al Senato. Le sue prospettive sono incerte: con l’approvazione del vicepresidente Kamala Harris e di Joe Mancin del West Virginia e del Kirsten Cinema dell’Arizona, deve passare il voto centrista, che finora si è rivelato dirompente.

Biden ha affermato che la fattura di spesa era “finanziariamente responsabile”. “È un lusso dire che viene pagato per intero. Non aumenterà il deficit di un solo centesimo.

I repubblicani hanno evidenziato le conseguenze del piano di spesa sulla pericolosa inflazione economica.

“Secondo gli economisti, questo allevierà le pressioni inflazionistiche … tagliando i costi per le famiglie che lavorano”, ha detto Biden.

Ha aggiunto: “Siamo usciti qualche settimana fa con una lettera di 17 premi Nobel per l’economia, e lo hanno deciso. [the two bills] Le pressioni inflazionistiche possono essere attenuate e non create.

Biden ha convenuto che non avrebbe ottenuto voti repubblicani per il disegno di legge di spesa e avrebbe dovuto “capire” come unire il proprio partito. Venerdì, quello sforzo è stato un giorno faticoso per la presidente della Camera Nancy Pelosi. Ha detto ai giornalisti: “Benvenuti nel mio mondo. Questo è il Partito Democratico. Non siamo una festa di blocco.

Biden ha detto che spera di poter trovare i voti di cui ha bisogno. Alla domanda su cosa gli abbia dato quella fiducia, il presidente ha fatto riferimento alla sua esperienza legislativa come senatore e vicepresidente, dicendo “io”.

Venerdì sera, Biden e sua moglie, Jill Biden, hanno ritardato il viaggio in Delaware perché il presidente stava lavorando sui telefoni. Pramila Jayapal, capo del Comitato progressista del Congresso nello stato di Washington, ha detto ai giornalisti che Biden aveva persino invitato sua madre in India. Non è chiaro il motivo.

“Non è per corrompermi, è tutto finito”, ha detto Jayapal, “e continuava a urlare come una bambina”, le ha detto sua madre.