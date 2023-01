Joseph Osai di Bengals si rammarica del rigore che ha portato alla vittoria dei Chiefs

Kansas City, Missouri – I giocatori e gli allenatori dei Cincinnati Bengals hanno fornito la parte difensiva Giuseppe Osay Parole di consolazione e conforto dopo che un calcio di rigore ha portato a un field goal dei Kansas City Chiefs nella partita del campionato AFC.

Ma nei momenti successivi alla sconfitta per 23-20 di domenica, Usai ha detto che è stato molto difficile gestire le emozioni. Con gli occhi rossi e un tono sommesso, Usai si è lamentato del calcio di rigore negli ultimi secondi che ha portato Kansas City in posizione. Harrison ButkerUn field goal da 45 yard al penultimo gioco da scrimmage.

“Devo imparare dall’esperienza”, ha detto Osai, riferendo i consigli che ha ricevuto dalla parte difensiva di Cincinnati Sam Hubbard. “Devo sapere di non avvicinarmi a quel centro quando è così vicino a quella linea laterale se qualcosa può causare un rigore in una situazione difficile come questa. Devo fare di meglio”.

In terza e quattro sulla linea delle 47 yard di Cincinnati, il quarterback di Kansas City Patrick Mahomes Si è arrampicato alla sua destra per ottenere un primo down. Quando Mahomes è andato fuori limite, Osai ha spinto Mahomes da dietro. I due sono caduti a terra sulla linea laterale di Cincinnati, e Osai è stato fischiato per ruvidezza inutile.

“Ero in modalità inseguimento completo”, ha detto Osai. “Stavo cercando di farlo tornare indietro, forse farlo tornare indietro perché sapevo che stava andando su quella linea laterale. Stavo cercando di farlo tornare indietro, correre quell’ora. Non l’avevo ancora visto. Io non so quanto fossimo off limits”.

Una penalità di 15 yard ha messo Kansas City in grado di calciare con: 03 rimanenti. Dopo aver vinto 10 partite consecutive – e dopo aver ottenuto una serie di tre vittorie consecutive contro Kansas City – i Bengals sono stati eliminati dai playoff in una rivincita dell’AFC Championship Game dello scorso anno.

Osai ha detto di essersi infortunato al ginocchio sinistro nell’incidente di Mahomes. Otterrà una risonanza magnetica per determinare il danno, se presente.

Ha anche detto che l’allenatore del Bengala Zack Taylor era tra quelli che offrivano tifo dopo la partita.

“Mi ha solo chiesto di tenere la testa alta”, ha detto Osai. “Mi ha detto che c’erano un sacco di giochi diversi che dovevamo fare, che non si riduceva a quel gioco, dobbiamo solo continuare ad andare avanti”.

Ci sono stati molti problemi che affliggono Cincinnati nel suo tentativo di ripetersi come campione AFC e tornare al Super Bowl.

Come squadra, i Bengals hanno commesso nove rigori per 71 yard. quarterback Joe Burro cinque volte. Ricevitore largo Kansas City Cielo Moore è tornato Drew ChrismanUn calcio da 29 yard, che ha dato alla squadra di casa la palla sulla propria linea delle 47 yard a soli 30 secondi dalla fine della gara.

Contrasto difensivo dei bengalesi BJ Hillche ha messo all’angolo Usai mentre rispondeva alle domande dei giornalisti negli spogliatoi dopo la partita, ha detto di non avere remore a che Usai prendesse quel rigore.

“Non ho [any] Sentimenti duri per quella commedia perché sapevo qual era la sua intenzione: giocare duro”.

Hill ha elogiato Usai per i suoi sforzi nella sua prima stagione NFL. Il 22enne è stato arruolato dall’Università del Texas nel terzo turno nel 2021, ma ha saltato l’intera stagione a causa di un infortunio al menisco nella preseason. Quando la difensiva del Bengala finisce Trey Hendrickson Con un problema al polso al termine di questa stagione regolare, l’utilizzo di Ossai è aumentato.

Contro Kansas City e Mahomes, Usai ha registrato due successi da quarterback per la squadra.

“Devi solo rafforzare quel ragazzo e fargli capire che perderà centimetri in questo campionato”, placcaggio difensivo di Cincinnati dj lettore Egli ha detto. “E ci saranno molte giocate da fare.

“Questo gioco lo ritroverà. Questi inning lo ritroveranno come giocatore, e tu sei pronto per questo.”

Il lettore ha detto che non aveva dubbi al riguardo.

“Questo dolore lo spingerà ad essere grande”, ha detto Reeder. “Ci arriverà”.