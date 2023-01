Samsung Galaxy A14 5G ottiene la patch di sicurezza di gennaio 2023 con il primo aggiornamento software

SAMSUNG Galaxy A14 5G lanciato in IndiaE stato unito, e alcuni altri mercati questo mese, e lo smartphone sta ora iniziando a ricevere il suo primo aggiornamento software. In alcuni mercati, il dispositivo non ha nemmeno raggiunto i consumatori, quindi chi acquista il dispositivo troverà il telefono pronto per installare un nuovo aggiornamento non appena viene lanciato.

Scorso Galassia A14 5G Un aggiornamento software (SM-A146B) viene fornito con la versione del firmware A146BXXU1AWA2. Il nuovo aggiornamento porta Patch di sicurezza di gennaio 2023 quello Corregge dozzine di vulnerabilità di sicurezza, compresi quelli di Samsung Knox e Secure Folder. L’aggiornamento può includere anche correzioni di bug generali, miglioramenti delle prestazioni e ulteriori ottimizzazioni.

Se hai acquistato il dispositivo di recente, assicurati di controllare l’ultimo aggiornamento software per esso. Puoi farlo andando a impostazioni » aggiornamento del sistema e intercettazioni Scarica e installa. Puoi farlo anche tu Scarica il nuovo file del firmware dal nostro database del firmware e lampeggia manualmente.

SAMSUNG Pubblicazione Galaxy A14 5G pochi giorni fa, che è il primo lancio di smartphone dell’azienda per il 2023. Il dispositivo viene fornito con il sistema operativo Android 13 One UI 5.0 pronto all’uso. Riceverà almeno due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.