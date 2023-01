L’Epic Games Store offre i primi giochi gratuiti del 2023

L’Epic Games Store ha ora reso il primo paio di titoli gratuiti del 2023 completamente gratuiti da scaricare. Mentre due diversi giochi erano gratuiti su Epic Games Store nei primi giorni del nuovo anno, hanno ancora l’ultima settimana del 2022. Ora, Epic Games è tornata nei tempi previsti e sta distribuendo un amato simulatore di viaggio e un’espansione per un gioco che potrebbe non essere sul tuo radar. molti.

Gli utenti dell’Epic Games Store, attivo fino alla prossima settimana, il 12 gennaio, possono disabilitare entrambi Programma spaziale Kerbal E il Shadow Tactics: Shogun’s Blades – Aiko’s Choice Senza alcun costo. Nel caso se Programma spaziale KerbalIl gioco è stato lanciato per la prima volta su PC nel 2015 e da allora è diventato un grande successo. Mentre c’è una buona possibilità che tu possieda già diversi giocatori per PC KSPIl fatto che ora sia gratuito è difficile risentirsi.

Kerbal Space e Shadow Tactics – Aiko’s Choice sono gratuiti su Epic Games Store. First Class Trouble è il prossimo titolo gratuito https://t.co/sCNJdcFaYK pic.twitter.com/OlbxKIHbJs -Wario64 (@Wario64) 5 gennaio 2023

Con Scegli AikoQuesto omaggio sull’Epic Games Store è un po’ inaspettato. Invece di rendere l’intero gioco gratuito, Epic rende semplicemente la distribuzione Scegli Aikoche è un’estensione del titolo della strategia Tattiche dell’ombra. Anche se questo può sembrare un po’ strano, Scegli Aiko È sempre stata considerata un’espansione autonoma non direttamente correlata Tattiche dell’ombra stesso, il che significa che può essere sperimentato senza dover acquistare il gioco base.

Se desideri maggiori informazioni su questi due titoli gratuiti in questo momento su Epic Games Store, puoi vedere i trailer e le descrizioni di ciascuno di essi di seguito.

Programma spaziale Kerbal

“Programma spaziale Kerbal È dotato di tre modalità di gioco. In modalità Scienza, conduci esperimenti spaziali per sbloccare nuove tecnologie e far progredire la conoscenza di Kerbalkind. In modalità Carriera, supervisiona ogni aspetto del programma spaziale, inclusi la costruzione, la strategia, il finanziamento, gli aggiornamenti e altro ancora. In The Sandbox, sei libero di costruire qualsiasi astronave ti venga in mente, con tutte le parti e la tecnologia del gioco”.

Shadow Tactics: Shogun’s Blades – Aiko’s Choice

“Scegli Aiko è una nuovissima espansione autonoma del popolare gioco di tattiche stealth Tattiche dell’ombra: Lame di Shogun, è ambientato in Giappone intorno al periodo Edo. Shadow Tactics: Shogun’s Blades – Aiko’s Choice Si concentra su uno dei principali protagonisti del gioco: Aiko l’astuta kunoichi. È abile nel travestimento e nel distrarre i nemici travestiti da geishe.

Sebbene Aiko fosse certa di essersi lasciata alle spalle la sua vecchia vita, l’ex sensei di Aiko, l’astuta capo delle spie Lady Chiu, torna dall’ombra per sfidarla. Insieme ai suoi compagni omicidi, intende dare la caccia ai fantasmi del suo passato.”