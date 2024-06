Josh Brolin si unisce a Daniel Craig in Knives Out 3

Oh, schiocco. Josh Brolin si è unito al nuovo cast Tira fuori i coltelli Film misterioso.

Rian Johnson lancia uno sguardo arrabbiato Il risveglio dell’uomo morto: un mistero sui coltelli Che, come le altre parti, è intitolato da Daniel Craig.

La produzione del film Netflix inizierà la produzione all’inizio di giugno nel Regno Unito e ha già un ampio elenco di sospettati (e forse una o due vittime di omicidio) sotto forma di… Unito“Josh O’Connor, Guerra civile L’attrice Cailee Spaeny, Ripley stella Andrew Scott, scandalo l’ex studente Kerry Washington e il veterano del cinema e del teatro Glenn Close, gancio Sparatutto diretto con Jeremy Renner e Mila Kunis che hanno recitato nel thriller La ragazza più fortunata del mondo Per Netflix.

I dettagli della trama e le informazioni sui personaggi sono conservati nel sacco per cadaveri, ma si prevede che il film seguirà lo stesso percorso deliziosamente ellittico del predecessore di Johnson. Tira fuori i coltelli Segreti. Circondato da un cast di personaggi pittoreschi, l’eccentrico detective Benoit Blanc (Craig) scoprirà i dettagli dietro un omicidio.

Johnson ha scritto la sceneggiatura e dirigerà. Produce anche con il partner Ram Bergman tramite il loro banner T-Street.

Brolin è diventato un volto familiare nel franchise negli ultimi anni, ed è forse meglio conosciuto per aver interpretato il cattivo Marvel Thanos negli ultimi due sequel – con incassi multimiliardari – Vendicatori film. Ha anche recitato in Deadpool 2 Ha interpretato il ruolo di Cable ed è apparso al fianco di Timothée Chalamet nel film Dune di sabbia film. Al piano terra, ha recitato in due film coraggiosi Trucchetto assassino Film thriller e polizieschi.

Attualmente Brolin può essere visto protagonista della seconda stagione della serie western di fantascienza di Prime Video Ambito esterno, di cui è anche produttore esecutivo e regista. L’attore è attualmente in produzione Armiil seguito del regista Zack Krieger del popolare film horror barbaro. Questo novembre, l’autore arricchisce il suo curriculum mentre HarperCollins pubblica il suo libro di memorie, Da sotto il camion.

