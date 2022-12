L’ex manager cerca di denunciare Kanye West “scomparso”.

Dov’è Kanye West?

Circolano voci selvagge secondo cui l’artista ora noto come Ye è “scomparso” – il suo ex manager sta cercando di procurargli una causa da 4,5 milioni di dollari, Rapporti del sole degli Stati Uniti.

Thomas St. John, che sta facendo causa Rapper peccaminoso “Gold Digger” e la sua compagnia Yeezy a causa delle presunte tasse non pagate, ha detto alla corte che anche lui non riusciva a trovare un indirizzo adatto per Ye.

Le voci su dove si trovasse il magnate 45enne hanno iniziato a circolare dopo un tweet inviato da Daily Loud, che ha scritto: “Kanye West ha detto che era scomparso e non è riuscito a trovarlo [sic] per settimane secondo il suo ex manager.

Secondo i documenti ottenuti dalla testata giornalistica, il 19 dicembre St. John ha cercato di estendere la causa fino alla fine di marzo.

Secondo quanto riferito, l’ex direttore aziendale non aveva accesso al team legale di Ye.

L’ex business manager di Kanye West, Thomas St. John, sta cercando di favorire il rapper con una causa da 4,5 milioni di dollari per presunti compensi non pagati. CMNTY cultura

“Ci è stato mostrato un nuovo studio legale per gli imputati, ma non un punto di contatto specifico”, ha citato l’US Sun.

“In seguito siamo venuti a conoscenza delle informazioni nelle notizie secondo cui lo studio legale identificato come il nuovo avvocato non era affiliato con gli imputati. Di conseguenza, non siamo stati in grado di servire gli imputati attraverso i loro avvocati”, si legge nel documento.

“Nel complesso, abbiamo avuto difficoltà a confermare l’attuale miglior titolo di Kanye West”, continua.

Il rapper, ora noto come Ye, ha causato polemiche per le sue lodi ad Adolf Hitler e le sue riflessioni antisemite. Guerre dell’informazione

“Per quanto riguarda il signor West, nonostante i nostri migliori sforzi, non siamo stati in grado di accertare il suo attuale indirizzo di residenza e, pertanto, non abbiamo ancora tentato di fornirglielo di persona. Invece, abbiamo tentato di servirlo per posta a più possibili indirizzi”, aggiunge il deposito, secondo l’outlet.

St. John ha tentato senza successo di servire il rapper nelle sue case in California a Hidden Hills, Malibu e Calabasas, riferisce il Sun degli Stati Uniti, citando i documenti.

“Continueremo a fare tentativi seri e ragionevoli per servire gli accusati”, inclusa la nomina di “agenzie appropriate” per aiutare a rintracciare l’inafferrabile artista.

St. John afferma di non essere stato pagato per i 18 mesi di lavoro garantiti da Ye, anche se ha lavorato solo tre mesi e avrebbe dovuto essere pagato $ 300.000 ciascuno, secondo il rapporto.

Nel gennaio 2022, Yee sarebbe diventato “testardo e aggressivo” e “urlò” al St. John’s, dicendo che non voleva più lavorare con lui, afferma la denuncia.

Di fronte a un impegno di 18 mesi appena preso, il signor West ha pronunciato parole toccanti per “il termine di 18 mesi è stato rivoluzionario -” e “sei pazzo anche solo a pensare che mi sarei attenuto a questo”, sostiene la causa.

Né Kanye né il suo rappresentante hanno risposto alla richiesta dell’outlet di commentare la registrazione legale.

Yi è stato visto l’ultima volta in pubblico il 18 dicembre, quando è stato fotografato mentre portava in chiesa due dei suoi figli, secondo il Sun degli Stati Uniti.

Il rapper è stato recentemente coinvolto in polemiche per aver fatto una bizzarra tirata antisemita sui social media. anche lui Lode ad Adolf Hitler Durante un’apparizione non disparata con l’ospite di Infowars e teorico della cospirazione Alex Jones.

“Vedo cose positive anche su Hitler. Ogni essere umano ha un valore che porta al tavolo dei negoziati”, ha detto. Soprattutto Hitler,” Egli ha detto.

La recente pubblicità negativa gli è costata lucrose partnership con i migliori marchi tra cui Adidas e Gap.

Il produttore tedesco di abbigliamento sportivo Adidas Taglia i rapporti con Yi il mese scorso.

È stato anche abbandonato da Gap, un altro partner dell’azienda che ha venduto la linea di abbigliamento di Ye.

Le partnership Yi sono state interrotte ridurre il suo patrimonio netto Da circa $ 2 miliardi a $ 400 milioni, secondo Forbes.