Kanye West acquisterà Parler, unisciti alla folla dei social media di destra

All’inizio di questo mese, Ye ha interrotto la sua sfilata YZY alla settimana della moda di Parigi indossando una maglietta con le parole sopra. “Le vite delle uova contano”, frase che Lega anti-diffamazione Chiamato incitamento all’odio. È raffigurato nello show insieme a Candice Owens, una commentatrice conservatrice che indossa una maglietta simile ed è sposata con Mr. Farmer.

La signora Owens, il cui account Twitter era Sospeso temporaneamente nel 2020 In tutti i post relativi alla pandemia i cui post di Facebook erano talvolta contrassegnati da tag di verifica dei fatti, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno a Ye. Questo mese, ha twittato: “Sei la mia ragazza”. Ad aprile, ha twittato che ama il modo in cui la pensa.

La scorsa settimana, Yi ha posato per le foto sul tappeto rosso con la signora Owens alla premiere di Nashville di “The Greatest Lie Ever: George Floyd and the Rise of the BLM”. Il signor Floyd è morto in custodia di polizia, scatenando proteste in tutto il mondo, il movimento Black Lives Matter ha utilizzato i disordini per raccogliere milioni di dollari. La signora Owens ha denunciato il movimento e ha definito il signor Floyd un “orribile essere umano”.

Dopo che Ye ha indossato la maglietta “White Lives Matter”, adidas ha detto che stava rivedendo la sua partnership con lui. Il mese scorso, Yeezy Gap ha notificato tramite lettera che stava finendo la loro collaborazione che includeva la linea di abbigliamento di Yeezy Gap. Citando una violazione del contratto, Yi ha detto che sta portando avanti i suoi piani per aprire i propri negozi. Il capo del marchio Gap, Mark Brittbard, ha scritto in una nota ai dipendenti che Gap e Ye non erano “allineati” su come lavorare insieme per fornire la loro visione condivisa.

“La mia maglietta singola ha attirato l’attenzione di tutti”, ha scritto Ye su Instagram dopo la sfilata, ma gran parte della reazione è stata negativa. Sean Combs, rapper noto come Diddy, Pubblica un video Sul podio critica la situazione, dicendo “non è uno scherzo” e esortando i suoi fan a non indossare la maglia ea non comprarla.

All’inizio di ottobre, Yi ha suggerito su Instagram che gli ebrei controllassero il signor Combs. Instagram ha rimosso i post e limitato il suo account; Meta, che possiede Instagram, ha affermato di imporre restrizioni agli account che spesso infrangono le sue regole.

Giorni dopo, tornando su Twitter dopo un’assenza di quasi due anni, Yi ha detto in una serie di post che sarebbe andato a “Death con 3 On JEWISH PEOPLE”, un apparente riferimento allo stato di prontezza della difesa degli Stati Uniti, noto come DEFCON. Ha anche scritto: “Mi hai manipolato e hai cercato di tenerti lontano da chiunque si opponesse alla tua agenda”.