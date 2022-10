Il petrolio si è stabilizzato poiché i timori di recessione hanno contrastato i segnali positivi cinesi

HOUSTON (Reuters) – I prezzi del petrolio sono rimasti invariati lunedì a causa di scambi instabili, poiché i timori che l’aumento dell’inflazione e dei costi energetici possano trascinare l’economia globale in recessione, compensando la continua politica monetaria accomodante della Cina.

I futures sul greggio Brent sono scesi di un centesimo, o 0,01%, a 91,62 dollari al barile, riprendendosi dal calo del 6,4% della scorsa settimana. Il greggio US West Texas Intermediate è sceso di 15 centesimi, o dello 0,2%, a $ 85,46 dopo essere sceso del 7,6% la scorsa settimana.

“L’inflazione negli Stati Uniti rimane un argomento importante e, con la Fed pronta ad aumentare i tassi di interesse almeno il prossimo anno, si teme che la distruzione della domanda aumenterà”, ha affermato Dennis Kessler, vicepresidente senior del trading di BOK Financial.

La banca centrale cinese ha rinnovato lunedì i prestiti di politica monetaria a medio termine, mantenendo invariato il tasso di interesse di riferimento per il secondo mese, un segno di una politica monetaria accomodante.

Un alto funzionario della National Energy Administration ha dichiarato lunedì che Pechino aumenterà in modo significativo la capacità di approvvigionamento energetico nazionale e rafforzerà i controlli del rischio nelle materie prime tra cui carbone, petrolio, gas ed elettricità.

Un altro funzionario del governo ha dichiarato in una conferenza stampa a Pechino che la Cina aumenterà la sua capacità di riserva per le principali materie prime.

I dati sul commercio e sul PIL della Cina del terzo trimestre, insieme ai dati sull’attività di settembre, dovrebbero essere pubblicati martedì, con una crescita trimestrale probabile in ripresa rispetto al trimestre precedente, ma la crescita annuale minaccia di essere la peggiore della Cina in quasi mezzo secolo.

Nel frattempo, un dollaro USA forte e la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve stanno contribuendo a contenere i guadagni di prezzo.

Il presidente della Louis Federal Reserve Bank, James Bullard, ha dichiarato venerdì che l’inflazione è diventata “maligna” e difficile da fermare, chiedendo un continuo “anticipo” attraverso maggiori aumenti dei tassi di tre quarti di punto percentuale.

Gita Gopinath, funzionario del Fondo monetario internazionale, ha dichiarato lunedì che l’inflazione negli Stati Uniti rimane ostinata e la crescita nei paesi dell’Unione europea dovrebbe indebolirsi allo 0,5%.

“Sono state altre settimane turbolente nei mercati petroliferi, dalle preoccupazioni per la crescita globale ai massicci tagli alla produzione dell’OPEC+ che sembrano non essersi ancora completamente stabilizzati”, ha affermato Craig Erlam, capo analista dei mercati di OANDA.

“Brent ha visto minimi a $ 82 e massimi a $ 98, quindi forse quello che vediamo ora è che sta trovando i suoi piedi da qualche parte nel mezzo”.

È probabile che le forniture di petrolio rimarranno scarse dopo che l’OPEC e i suoi alleati, inclusa la Russia, si sono impegnati il ​​5 ottobre a tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno, mentre la guerra di parole tra Arabia Saudita e Stati Uniti, leader de facto dell’Organizzazione i Paesi Esportatori di Petrolio, possono presagire una maggiore volatilità.

I tagli alla produzione dell’OPEC+ hanno attratto denaro sui mercati petroliferi, con pesanti acquisti di futures e opzioni sul greggio che sono proseguiti per la seconda settimana consecutiva.

Per alleviare la crisi dell’offerta, la produzione di petrolio nel Permiano in Texas e New Mexico, il più grande bacino petrolifero di scisto degli Stati Uniti, aumenterà di circa 50.000 barili al giorno fino a un record di 5,453 milioni di barili al giorno a novembre, secondo l’US Energy Amministrazione dell’informazione. (VIA) ha affermato lunedì nel suo rapporto sulla produttività.

Segnalazioni aggiuntive di Noah Browning a Londra, Mohi Narayan a Nuova Delhi e Florence Tan a Singapore. Montaggio di Susan Fenton, Kirsten Donovan, David Goodman, Ed Osmond, Paul Simao e David Gregorio

