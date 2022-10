Kanye West perplesso per la cattiva reazione allo spettacolo “White Lives Matter”.

Lungi dall’essere una trovata pubblicitaria calcolata progettata per provocare indignazione, fonti vicine a Kanye West affermano che il rapper diventato designer è rimasto sconcertato dal contraccolpo ricevuto dal suo ultimo gruppo.

Lunedì mezzogiorno a ovest Debutto sorprendente alla settimana della moda di Parigi Dalla sua collezione YZY Season Nine, indossa una T-shirt con il volto del Papa sul davanti e “White Lives Matter” sul retro. Candice Owens ha portato il controverso YouTuber conservatore – anche lui con la stessa maglietta – come suo ospite, e anche le modelle hanno indossato la maglietta durante lo spettacolo.

Ospite di prima fila Jaden Smith Abbandona subito lo spettacolo Quando ha visto i disegni strani, non lo era criticare severamente Da personaggi pubblici, giornalisti e attivisti.

Ma fonti che hanno trascorso del tempo con West dopo lo spettacolo in Francia ci dicono che è deluso dal fatto di non essere stato in grado di trasmettere il suo messaggio in modo efficace.

Un insider ha detto: “Pensa che sia una cosa da PC e vuole dare voce all'”altra parte”. [of the race debate in America]. E hanno aggiunto: “Non capisce perché la gente non lo vede”.

West ha tenuto un discorso itinerante durante la sfilata della Paris Fashion Week. Kanye West / YouTube

Secondo il New York Times,L’Anti-Defamation League ha chiamato “White Lives Matter” – coniato in risposta al movimento Black Lives Matter – “incitamento all’odio e sua attribuzione. [it] ai suprematisti bianchi (compreso il Ku Klux Klan).”

Le modelle hanno anche indossato il design eccentrico durante lo spettacolo. Kanye West / YouTube

West è stato aperto sulle sue lotte con il disturbo bipolare e in realtà ha fatto riferimento al suo ricovero in ospedale in un discorso pessimista che ha pronunciato prima dell’inizio dello spettacolo.