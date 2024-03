Kate Middleton è stata avvistata per la prima volta tra le teorie del complotto

Secondo quanto riferito, il principe britannico è stato fotografato vicino al Castello di Windsor, alla periferia di Londra.

Kate Middleton, principessa del Galles, è stata avvistata lunedì per la prima volta dopo essere rimasta nascosta agli occhi del pubblico per diversi mesi da dicembre dello scorso anno.

Kate Middleton, principessa del Galles, è stata avvistata lunedì per la prima volta dopo essere rimasta nascosta agli occhi del pubblico per diversi mesi da dicembre dello scorso anno. La principessa del Galles era seduta sul sedile del passeggero dell'Audi guidata da sua madre, Carole, come mostra la foto.

Kate è scomparsa dagli occhi del pubblico da dicembre, quando ha partecipato a una funzione religiosa con la sua famiglia. Kate ha cercato di mantenere un profilo basso, indossando un paio di occhiali da sole. L'avvistamento avviene mentre si diffondono online teorie di cospirazione selvagge su dove si trovi Middleton.

Secondo Kensington Palace, il 42enne si stava riprendendo a casa dopo un “intervento chirurgico addominale programmato” a gennaio.

Il 17 gennaio, l'ufficio del Principe e della Principessa del Galles ha dichiarato in un comunicato che il principe avrebbe trascorso dai 10 ai 14 giorni in ospedale dopo l'intervento chirurgico e successivamente si sarebbe ripreso a casa.

La dichiarazione recita: “Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento chirurgico addominale programmato. L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale per 10-14 giorni, prima di tornare a casa per continuare la sua guarigione. ” sta leggendo.

Tuttavia, negli ultimi giorni, la prolungata assenza del re dalla vita pubblica ha fatto parlare di sé. Mentre le affermazioni vanno dalla genuina preoccupazione alle stravaganti teorie del complotto, la teoria più popolare è che la principessa abbia subito complicazioni durante l'intervento chirurgico e sia stata messa in coma artificiale.

Il marito di Kate, il principe William, che recentemente si è ritirato da un'apparizione programmata al Castello di Windsor per una “questione personale”, è stato visto partecipare a feste ed eventi da solo, uno spettacolo insolito.