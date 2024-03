Kate Middleton, la principessa del Galles Catherine probabilmente parlerà di problemi di salute durante un evento pubblico: rapporto

Kate Middleton potrebbe discutere della sua guarigione durante i suoi impegni pubblici

Nuova Delhi:

Tra le speculazioni sulla sua assenza pubblica per diversi mesi, è probabile che la principessa Caterina del Galles parli delle sue preoccupazioni per la salute in un evento pubblico.

Un quotidiano britannico ha riferito che Catherine, ampiamente conosciuta con il suo nome da nubile Kate Middleton, potrebbe discutere della sua guarigione durante i suoi impegni pubblici. Lo ha riferito il Times di sabato.

Una fonte reale ha detto al Times: “Vedo un mondo in cui la principessa potrebbe discutere della sua guarigione attraverso i fidanzamenti. Se avesse intenzione di farlo, è così che lo farebbe”.

“Mi aspetto che questo sarà il suo istinto e questa sarà la sua chiamata. Non avranno fretta”, ha detto la fonte citata dal quotidiano.

Si prevede inoltre che Kate e suo marito, il principe William, mantengano la tradizione annuale di pubblicare una nuova immagine in occasione del compleanno dei loro figli. Il più giovane, il principe Louis, compirà sei anni il 23 aprile.

Kate Middleton non si è più fatta vedere dopo l'intervento addominale

Kate Middleton (42 anni) non appare in pubblico da quando ha subito un intervento chirurgico addominale lo scorso gennaio, che ha sollevato speculazioni sulla sua salute.

Un annuncio del 17 gennaio proveniente dall’ufficio di Kensington Palace afferma che la principessa del Galles è entrata in una clinica londinese il 16 gennaio per “un intervento chirurgico addominale programmato”.

Ha aggiunto che l'intervento ha avuto successo e che Kate dovrebbe rimanere in ospedale dai 10 ai 14 giorni.

Il palazzo ha affermato che, sulla base del parere medico dell’epoca, “è improbabile che la principessa ritorni ai suoi doveri pubblici fino a dopo Pasqua” il 31 marzo.

“Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private”, aggiunge la dichiarazione.

Il palazzo in seguito affermò che le preoccupazioni per la salute non erano legate al cancro.

Kensington Palace condivide la foto “modificata” di Kate Middleton.

Nel tentativo di dissipare le voci sulla sua salute, Kensington Palace ha condiviso una foto ufficiale di Kate Middleton con i suoi figli il 10 marzo.

La foto, scattata da William, mostrava Kate sorridente e in salute, circondata dai principi George e Louis e dalla principessa Charlotte.

Il palazzo ha rilasciato una dichiarazione su X (ex Twitter), firmata con una C per Catherine: “Grazie per i vostri auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi”. “Auguro a tutti una felice festa della mamma.”

Grazie per i vostri auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma. C 📸Principe di Galles, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ -Il Principe e la Principessa del Galles (@KensingtonRoyal) 10 marzo 2024

La foto ha attirato una notevole attenzione da parte dei media perché era la sua prima foto ufficiale da quando ha trascorso due settimane in ospedale dopo l'intervento chirurgico.

Tuttavia, diverse importanti agenzie di stampa hanno affermato che si trattava di una foto “modificata” e hanno ritirato la foto.

Dopo la reazione negativa sui social, Kate Middleton si è scusata e ha ammesso di aver modificato la foto.

Il palazzo ha rilasciato un’altra dichiarazione firmata con la lettera “C”, “Come molti fotografi dilettanti, a volte conduco esperimenti editoriali”. “Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri.”

Come molti fotografi amatoriali, a volte sperimento con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che celebrano la festa della mamma siano molto felici. C -Il Principe e la Principessa del Galles (@KensingtonRoyal) 11 marzo 2024

Da allora, questo incidente ha aumentato le speculazioni sull'attuale condizione di salute di Kate.

(Con input dell'agenzia)