Katy Perry stuzzica Doechii e 21 Savage nel suo nuovo album “143”

Disney

Dopo aver annunciato il suo sesto album, “143”, Katy Perry ha pubblicato clip delle sue canzoni direttamente sui suoi account sui social media.

L’album, che uscirà il 20 settembre, è quello che la cantante pop ha descritto come un album dance, qualcosa che “ha sempre voluto fare”. “Stavo parlando [doing] “Ho pubblicato due album negli ultimi otto anni, uno è un album dance e uno è un album acustico”, ha detto su Instagram Live. “Non ho ancora realizzato l’album acustico. Beh, non smettiamo mai di scrivere. Ma alla fine ho realizzato l’album dance, l’album che ho sempre desiderato fare.”

Ha continuato: “Questo album è pieno di energia. È un’estate fantastica, ed è molto veloce. Abbiamo appena organizzato una festa danzante in famiglia ascoltando una delle canzoni, ed è pieno di così tanta gioia, così tanto amore, così tanto amore. leggero.”

Mentre firmava il vinile per “143”, Perry ha mostrato in anteprima tre brani dell’album sia su IG Live che su TikTok Live. Il primo clip che ha riprodotto era di una canzone chiamata “I’m His He’s Mine” con Doechii, costruita attorno a un campione della hit di Crystal Waters del 1991 “Gypsy Woman (She’s Homeless)”. Ha poi continuato con una canzone ritmata chiamata “Nirvana”, così come “Gimme Gimme” con 21 Savage.

Ha aggiunto su TikTok: “143 è in realtà una festa da ballo, tutti i fan sono invitati. È pieno di energia, tanto amore, tanto amore e melodie estive sexy. Ed è per tutti voi.”

Perry aveva inizialmente annunciato questa nuova era il mese scorso con la notizia che il suo primo singolo, “Woman’s World”, sarebbe uscito l’11 luglio insieme a un video musicale. Sebbene non sia stato annunciato alcun tour, Perry ha menzionato su TikTok di aver cancellato il suo programma in modo da poter andare in tour nel prossimo futuro.