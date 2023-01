Kevin Costner offre in affitto un ranch Aspen Dunbar di 160 acri per $ 36.000 a notte

L’attore Kevin Costner sta affittando la sua tenuta di 160 acri ad Aspen, in Colorado, per $ 36.000 a notte.

Conosciuta come Dunbar Farm e chiamata in onore del suo personaggio di Balla coi lupi, il tenente John Dunbar, la proprietà è descritta come “l’ultimo rifugio di lusso” e si trova a pochi minuti dal centro di Aspen.

La villa dispone di 12 camere da letto e otto bagni con vista sul Passo dell’Indipendenza e sull’Aspen Mountain. In caso di problemi, anche i custodi sono sul posto 24 ore su 24.

La proprietà di 160 acri ha raggiunto il mercato degli affitti la scorsa settimana ed è disponibile per tutto l’inverno

Costner ha acquistato il terreno e la proprietà nel 2000 e ha costruito tutto per renderlo un paradiso pittoresco

I suoi 160 acri sono così grandi che ha persino il suo campo da baseball

All’aperto, il locale presenta un campo da baseball, una collina per lo slittino e la possibilità di ospitare comodamente fino a 27 persone distribuite in tre edifici composti da Casa principale, casa sul lago e casa sul fiume.

Per i mesi invernali, la fattoria dispone di una pista di pattinaggio privata, pista di tubing e slitte trainate da cani, mentre durante i mesi più caldi sono possibili passeggiate a cavallo, escursioni, pesca e altre attività.

La proprietà comprende anche un lago dove possono navigare kayak e paddle board.

Mentre la tariffa notturna di $ 36.000 può sembrare molto, se suddivisa tra un carico completo di ospiti, sarebbe paragonabile alla prenotazione di diverse camere in un hotel a cinque stelle locale ad Aspen.

Una cucina ben attrezzata accoglie gli ospiti al Dunbar Ranch ad Aspen, in Colorado

La casa è finemente arredata con pavimenti in legno e le camere sono luminose e ariose. Nella foto è uno dei sei bagni

Costner, 68 anni, ha acquistato il terreno nel 2000 prima che fosse trasformato in un pittoresco paradiso.

La vittoria segna la prima nomination ai Golden Globe per lo spettacolo – che è stato descritto come “anti-veglia” – dopo diversi tentativi. La popolare serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, ha trasmesso 47 episodi in cinque stagioni.

In quel periodo, ha anche ricevuto una nomination agli Emmy Award (nel 2021, per Outstanding Production Design for a Contemporary Fiction Program); Quest’anno ha ricevuto le sue prime due nomination ai Critics’ Choice Awards (Migliore serie drammatica; Migliore attrice in una serie drammatica per Kelly Reilly).

Anche se è ancora usato frequentemente Fattoria DunbarTuttavia, il suo programma di riprese a Yellowstone significa che trascorre gran parte del suo tempo nei ranch di altre persone nel Montana, anche se di solito affitta la sua casa ad Aspen durante i mesi invernali.

La proprietà è stata messa in affitto la scorsa settimana, e lo è anche adesso È inscritto da Amy Motier con Coldwell Banker Mason Morse.

Un fiume attraversa la proprietà rendendola un luogo pittoresco indipendentemente dal periodo dell’anno

Le case stesse trasudano calore vecchio stile e un profondo e caldo comfort di campagna

C’è un sacco di spazio aperto sui tentacolari 160 acri

Costner ha chiamato la fattoria in onore del suo personaggio di Balla coi lupi, il tenente John Dunbar

I panorami di Independence Pass e Aspen Mountain sono sbalorditivi