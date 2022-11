Kevin Spacey accusato di più crimini sessuali nel Regno Unito

Il British Crown Prosecution Service ha detto questo rappresentante Kevin Spacey Altri sette reati sessuali.

Le nuove accuse includono tre capi di imputazione per aggressione indecente, tre capi d’accusa per violenza sessuale e uno per aver indotto una persona a compiere attività sessuali senza il suo consenso. Sono tutti legati alla denuncia di un uomo e le presunte aggressioni vanno dal 2001 al 2004.

Spacey lo è È già pronto per essere processato nel Regno Unito nel giugno 2023 Cinque accuse di violenza sessuale. Si è dichiarato non colpevole di tutte e cinque le accuse a luglio. Le accuse riguardano la presunta violenza sessuale di tre uomini quando Spacey viveva a Londra e lavorava come direttore artistico dell’Old Vic Theatre.

“Il CPS ha cancellato ulteriori accuse penali contro Kevin Spacey, 63 anni, per una serie di aggressioni sessuali contro un solo uomo tra il 2001 e il 2004”, ha detto mercoledì Rosemary Ainslie, capo dei crimini speciali del CPS.

“Il CPS ha anche autorizzato un conteggio per aver indotto una persona a svolgere attività sessuale senza il suo consenso. Il potere di incriminazione arriva dopo un esame delle prove raccolte dalla polizia metropolitana nelle loro indagini”, ha continuato Ainslie.

“Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che i procedimenti penali contro il signor Spacey sono attivi e che ha diritto a un processo equo”.

Le nuove accuse contro Spacey arrivano quasi un mese dopo Una giuria di New York si è schierata con lui in una causa civile da 40 milioni di dollaried è emerso che il vincitore dell’Oscar non ha molestato l’attore Anthony Rapp da adolescente e non è responsabile della batteria.

Rapp ha fatto le sue accuse per la prima volta in un articolo di BuzzFeed del 2017, in cui ha detto che Spacey lo ha sollevato e messo sul letto e ha commentato Rapp in modo sessualmente aggressivo. La presunta aggressione è avvenuta dopo una festa nell’appartamento di Spacey a New York City nel 1986. Rapp aveva 14 anni all’epoca e Spacey 26. I due si sono incontrati mentre apparivano nelle produzioni di Broadway – rappando in “Precious Sons” con Ed Harris, Spacey nel revival guidato da Jack Lemmon di “Long Days’ Journey Into Night”.

Altrove in Europa, Spacey dovrebbe fare il suo primo concerto In cinque anni con masterclass al Museo Nazionale del Cinema Italiano di Torino, dove riceverà anche un Premio alla Carriera. L’attore terrà una conversazione sul palco il 16 gennaio 2023.