Kylie Jenner e Naomi Campbell alla sfilata di Parigi sono Peta’s Nightmare

Sembrava abbastanza ovvio … pensa a cosa farebbero i Kardashian-Jenners, ma le pubbliche relazioni sono la loro cosa, quindi non puoi pensare che Kylie si sarebbe vestita come un vero leone.

Ironia della sorte, il designer ha smesso di usare Gatta Doja Per una di quelle fantasie di gatto selvatico (anche sul naso?), indossava invece un abito rosso ricamato – ma per renderlo ancora più strano e ridicolo, Doja si è anche dipinta di rosso e ricamata!!!

Per noi è un punto di riferimento per i look più stravaganti, ma questo lo sappiamo… King Jaffe di “Coming to America” ​​​​lo indossava anche meglio e più divertente di Kylie!!!