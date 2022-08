Kylie Jenner indossa un abito bianco e tiene la mano di Stormi – Hollywood Life

Kylie Jenner E il Webster tempestoso Si sono goduti una serata madre-figlia, mentre si dirigevano alla festa di Kylie Cosmetics, per annunciare il loro nuovo marchio Ulta Beauty, mercoledì 24 agosto. È stato un momento molto dolce quando Kylie, 25 anni, ha tenuto la mano di sua figlia mentre stava andando alla festa. Stormi, 4 anni, era assolutamente bellissima mentre mostrava di avere la stessa moda di sua madre.

Kylie ha indossato un completo tutto bianco per l’occasione. Indossava una camicia a maniche lunghe abbottonata con una gonna, sotto un corsetto abbinato. Ha anche abbinato il suo vestito con tacchi bianchi e occhiali da sole oversize mentre si dirigeva verso la festa.

Mentre Stormi camminava fianco a fianco con sua madre indossare argentoUn vestito con le spalle scoperte e scarpe da ginnastica bianche. carino portato, mini portafoglio abbinatoIndossava un paio di scarpe da ginnastica bianche. Come sua madre, indossava sottili occhiali da sole neri.

Kylie e Stormi hanno passato molto tempo a legarsi tra loro ultimamente. Simile a Kylie Cosmetics, star dei reality e sua figlia Tienici per mano Quando raggiungono sua sorella Kendall 818 Festa della tequila Una settimana prima del lancio del suo marchio.

Ho fatto anche una madre e una figlia video carini insieme negli ultimi mesi. Kylie ha scattato un selfie di lei e Stormi in sincronia labiale con il padre di Stormi Travis Scott La melodia di “Mamacita” ha colpito a metà agosto. È stato un momento molto dolce e Kylie ha sottotitolato il momento definendo sua figlia la sua “migliore amica”. Durante un viaggio nel Regno Unito, Kylie ha anche condiviso un vlog in stile TikTok di un viaggio di shopping che lei e Stormy hanno fatto da Harrod’s a Londra. Dopo aver guardato alcuni dei cosmetici di Kylie, ha anche mostrato alcune delle sezioni in cui sua figlia andava a fare shopping nel famoso centro commerciale, chiamandoli scherzosamente “ragazza viziata.”