La Brexit è accusata di ritardi poiché autisti e viaggiatori britannici si trovano ad affrontare una situazione di stallo a Dover

Sabato, vacanzieri e carri merci pesanti sono stati lasciati fermi negli ingorghi diretti al porto del Kent, nel sud dell’Inghilterra, con il porto che ha ammesso che “oggi sarà molto affollato” e i viaggiatori sono stati avvertiti di aspettare quattro ore.

Il Regno Unito e la Francia sono entrati in un giro di dita puntate sulla causa della situazione di stallo, con i legislatori britannici che incolpano il personale dalla parte francese e i funzionari francesi che annuiscono per aumentare i controlli doganali dopo la Brexit.

“Gli inglesi hanno ragione a lamentarsi, perché ci sono ingorghi. Ma questa non è colpa dei francesi, è colpa della Brexit”, ha detto a France Public Radio il deputato francese di Calais, Pierre-Henri Dumont.

“La verità è che questo è il primo congedo dopo la Brexit. Dopo l’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione Europea e senza restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di Covid… Le forze di frontiera francesi stanno mettendo in atto i controlli come dovrebbero per entrare nel Unione Europea e questo richiede tempo”.