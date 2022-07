Dow Jones Futures: l’ondata di guadagni di Apple, l’aumento dei tassi della Fed incombe; cosa fare adesso

I futures Dow Jones aprono domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha registrato forti guadagni la scorsa settimana, sfondando alcune resistenze chiave. I tecnici hanno fatto marcia indietro venerdì Affrettato (AFFRETTATO) e altri cattivi ritorni.

Mela (AAPL), Microsoft (MSFT), Genitori di Google lettere (Google), Amazon.com (AMZN) e Facebook Genitori Meta piattaforme (Meta) titola una grande settimana per i guadagni.

Le azioni META e Google sono state vendute bruscamente venerdì a causa dei risultati di Snap e della mancanza di indicazioni. Le azioni Microsoft sono tornate alla linea dei 50 giorni. Amazon ha pareggiato grandi guadagni settimanali. Ma le azioni Apple sono una delle cinque vicine alla linea dei 200 giorni e non hanno un ovvio punto di acquisto in vista.

Nel frattempo, la Federal Reserve si incontrerà, con un altro grande aumento del tasso di 75 punti base probabilmente in arrivo mercoledì. La guida per le mosse future sarà fondamentale. Gli investitori stanno iniziando a scontare un aumento dei tassi di settembre, con un inasprimento limitato in seguito. Questo è in gran parte il motivo per cui l’economia rallenta rapidamente, forse anche cadendo in recessione. Una recessione, unita a un’inflazione ancora più elevata, non è una combinazione ideale per i profitti aziendali.

Potrebbe già esserci una recessione della banca centrale; Cosa significa per l’S&P 500

Sebbene la recente mossa nei principali indici sia promettente, gli investitori dovrebbero comunque essere cauti quando aggiungono esposizione.

Molti titoli leader non hanno mostrato segnali di acquisto lampo. Nel frattempo, diversi titoli promettenti hanno visto vendite improvvise, tra cui Albero del dollaro (DLTR), Lanteo (LNTH), Buona salute (AGL) e Li Auto (LI), costringendo gli investitori a prendere decisioni difficili.

Il titolo LNTH è attivo Classifica IBD, Aquilan è partito venerdì. Sono disponibili Li Auto Stock e Ajilon IBD 50. Le condivisioni MSFT e Google sono operative Leader a lungo termine dell’IBD.

Un video incorporato nell’articolo ha esaminato un’importante azione di mercato, analizzandola al contempo Sanità cross country (CCRN), Li Auto e stock DLTR.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre esaminano i titoli che potrebbero essere coinvolti in un rally del mercato azionario su IBD Live

Raduno del mercato azionario

Anche con il ritiro di venerdì, il rally del mercato azionario ha registrato forti guadagni settimanali.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2% la scorsa settimana Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito del 2,6%. Il Nasdaq è salito del 3,3%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito del 3,7%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 25 punti base al 2,78% giovedì-venerdì. La curva dei rendimenti del Tesoro è invertita da un anno a 10 anni. Il tasso dei buoni del tesoro a sei mesi, al 2,94%, è significativamente superiore al rendimento del Tesoro a 10 anni. Tutti questi riflettono crescenti rischi di recessione.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi del 3% a 97,59 dollari al barile.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) ha restituito lo 0,6% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot0,45% migliorato. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) è aumentato del 5,4%, con il titolo MSFT come componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH) è aumentato del 5,6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato dell’1,9% la scorsa settimana. Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (marciapiede) è aumentato del 5%. US Global Jets ETF (GETTI) è aumentato dello 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB6% in più. Energy Select SPDR ETF (XLE) 3,7% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVè diminuito dello 0,3%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKKIn rialzo del 4,85% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 1,2%, sebbene entrambi abbiano rinunciato a più della metà dei loro guadagni settimanali venerdì.

Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora

Scossa di borsa, scossa

Quando un’azione principale viene venduta a un valore pari o inferiore Punto per comprare, gli investitori devono affrontare una decisione difficile: tenere duro, uscire o tagliare la posizione. Non c’è una risposta corretta. A volte le azioni rimbalzano, mentre altre continuano a scendere, forse dopo un breve rimbalzo. Un approccio più cauto ha più senso nell’attuale mercato volatile. L’acquisto più vicino all’ingresso fornirà anche un piccolo cuscino in più.

Il titolo DLTR è salito costantemente in territorio di acquisto questa settimana quando giovedì è improvvisamente precipitato di quasi il 5%. Le azioni hanno mancato di poco il punto di acquisto di 166,45 ma hanno trovato supporto nella linea dei 21 giorni. Analisi di MarketSmith. Alla fine, la quota di TLDR era inferiore all’1%. Venerdì, le azioni Dollar Tree sono uscite brevemente dal territorio di acquisto prima di chiudere poco.

Il titolo LNTH ha raggiunto un livello record mercoledì base della tazza, ma chiude quasi il 14% al di sopra della linea dei 50 giorni. Giovedì, il titolo Lantheus è sceso del 7,8% intraday, anche se ha ridotto le perdite al 3,1%. Una scossa veloce? Probabilmente no. Venerdì le azioni di LNTH sono scese del 4,5%.

Giovedì il titolo Ajilon ha rotto da un minimo con un punto di acquisto di 27,12. Ma venerdì le azioni sono scese dell’8,3% a 25,18.

Le azioni di Li Auto sono rimbalzate dalla serie di 21 giorni del 13 luglio e hanno ottenuto solidi guadagni entro lunedì 18 luglio. Ma le azioni sono scese al di sotto della linea di 21 giorni. Mercoledì, il titolo LI è sceso del 3,7%, dal minimo di martedì. Giovedì, Li Auto ha quasi ripreso la sua serie di 21 giorni, ma venerdì ha venduto con ottimismo. Alla fine, è stata una settimana difficile di regressioni per il produttore cinese di veicoli elettrici.

Analisi del rally di mercato

La scorsa settimana il rialzo del mercato azionario ha visto un miglioramento significativo. I principali indici hanno superato le medie mobili a 50 giorni e 10 settimane, che sono state un punto critico chiave negli ultimi mesi.

Risultati deboli da Snap, Verizon (VZ), Tecnologia Seagate (STX) e Chirurgia intuitiva (ISRG) è stato fornito come catalizzatore per il ritiro di venerdì.

Ma il mercato doveva subire un ritiro, in particolare il Nasdaq e i titoli growth. È meglio ritirare i guadagni prima che siano completamente recuperati.

Se tutti si stanno muovendo verso le entrate, questa è una ricetta per grandi vendite con risultati reali. Ciò può essere particolarmente vero in questo momento, soprattutto perché l’economia continua a deteriorarsi rapidamente e le indicazioni rimangono poco chiare.

Il ritiro di Silver sottolinea quanto sia stata insidiosa la stagione degli utili, non solo per l’azienda. Il rapporto sugli utili di Snap ha pesato sulle azioni di Meta e Google, insieme ad altre società di pubblicità online e al mercato in generale.

Il ritiro dell’argento mostra i rischi della pesca di fondo, l’acquisto di titoli di crescita malridotti quando tornano indietro.

È possibile che il mercato sia caduto a metà giugno, ma ciò non significa che sarà un rally facile e veloce verso il massimo storico. Il mercato è sceso alla fine del 2002 e alla fine del 2008, ma non è continuato per diversi mesi.

Oltre ai titani della tecnologia Apple, Microsoft, Meta, Google e Amazon, altri risultati degni di nota nella prossima settimana includono Exxon Mobile (XOM), Chevron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Motori generali (GM) e Qualcomm (QCOM)

I titoli Apple, Microsoft, Merck e XOM sono tutti componenti Dow Jones.

Calcola il tempo del mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

cosa fare adesso

Gli investitori dovrebbero comunque avere un’esposizione massima e moderata. Non ci sono molte buone azioni da acquistare e possono essere soggette a svendite improvvise. La stagione degli utili e le riunioni della banca centrale possono inviare il mercato, vari settori e singoli titoli in ogni sorta di direzione.

Quindi stai molto attento per i prossimi giorni. Se stai effettuando un nuovo acquisto, cerca opportunità per acquistare in anticipo e cerca di acquistare il più vicino possibile a tali input.

Continua a lavorare sulle tue liste di controllo. Il rally del mercato ha mostrato una certa forza. Devi essere pronto a trarne vantaggio.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

