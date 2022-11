La capsula Orion di Artemis 1 è ancora sulla buona strada per un sorvolo della Luna lunedì

La capsula Artemis 1 Orion della NASA sta superando le aspettative nello spazio profondo ed è ancora sulla buona strada per un sorvolo della luna lunedì (21 novembre), hanno detto i funzionari dell’agenzia.

Il Artemide 1 Spedizione Inaugurato mercoledì mattina (16 novembre), inviando un Orion senza equipaggio verso la Luna su un’enorme cresta Sistema di lancio spaziale missile (SLS). Questo è il primo viaggio in assoluto di Orion oltre l’orbita terrestre, hanno detto i membri del team della missione, ma la capsula ha controllato le caselle come un veterano.

“Finora Orion ha funzionato alla grande”, ha affermato Jim Jeffrey, responsabile dell’integrazione del veicolo spaziale Orion della NASA, durante una conferenza stampa venerdì pomeriggio (18 novembre). “Tutti i sistemi superano le aspettative dal punto di vista delle prestazioni.”

Orione arriverà la luna Lunedì (21 novembre), ha sfiorato 81 miglia (130 chilometri) sopra la superficie grigia e polverosa alle 7:44 EDT (1244 GMT). Il piano della missione prevede che la capsula esegua un’accensione del motore di 2,5 minuti durante questo avvicinamento ravvicinato, una manovra che aprirà la strada all’inserimento nell’orbita lunare quattro giorni dopo.

I membri del team Artemis 1 decideranno se impegnarsi per il “volo autonomo” dopo un incontro sabato (19 novembre). Sarebbe sorprendente a questo punto, però, se finissero per cambiare il piano.

“In questo momento stiamo bene e siamo pronti per andare avanti”, ha detto Jeff Radigan, direttore di volo di Artemis 1, durante un briefing venerdì.

Questo non vuol dire che il viaggio sia andato completamente liscio. I membri del team della missione hanno detto venerdì che finora sono state rilevate 13 anomalie, o “burlesque”, durante la crociera di Orion.

Uno di questi problemi era una serie di false letture dai tracker stellari di Orione, che la capsula utilizza per la navigazione. Questo all’inizio ha sconcertato la squadra, ma alla fine ha determinato che i tracker erano abbagliati dal bagliore delle difese di Orion durante le ustioni. Con la causa identificata, il team è stato in grado di risolvere il problema, poiché c’erano altri 12 giocattoli dei cartoni animati, che erano tutti difetti minori.

Illustrazione artistica della capsula Orion Artemis 1 vicino alla Luna. (Credito immagine: ESA)

I problemi possono essere più gravi per alcuni 10 cubi lanciati su Artemis 1 carichi utili di rideshare. Mentre tutti sono schierati dal livello superiore SLS come previsto, solo cinque si stanno comportando come previsto, ha detto il responsabile della missione di Artemis 1 Mike Sarafin durante il briefing.

Sarafin ha affermato che ArgoMoon, BioSentinel, Equuleus, LunaH-Map e OMOTENASHI sono “sulla strada del successo”.

Gli altri cinque – LunIR, Lunar IceCube, NEA Scout, CuSP e Team Miles – “hanno riscontrato problemi tecnici dopo l’implementazione, hanno avuto comunicazioni intermittenti o, in un caso, non hanno acquisito un segnale con l’origine della comunicazione che avevano programmato».

Tuttavia, Sarafin ha sottolineato che lui e gli altri membri del team di Artemis 1 non dispongono delle informazioni migliori o più aggiornate in merito cubi, che sono veicoli spaziali indipendenti gestiti da una varietà di gruppi diversi. Omotenashi, ad esempio, è una piccola sonda giapponese che mira a far cadere un lander da 2,2 libbre (1 chilogrammo) sulla superficie lunare.

Sarafin ha anche rivelato che la torre di lancio mobile Artemis 1 è stata in qualche modo danneggiata dall’SLS e Il missile più potente mai lanciato con successo.

Ad esempio, le onde di pressione generate dalla spinta di 8,8 milioni di libbre dell’SLS hanno fatto esplodere le porte degli ascensori della torre durante il decollo di mercoledì, che è stato il primo razzo gigante. (Orion aveva un volo al suo attivo prima di Artemis 1, un volo di prova del 2014 in orbita terrestre su un razzo Delta IV Heavy della United Launch Alliance.)

Questa non è esattamente una sorpresa. Sarafin ha detto che il team si aspettava che l’SLS colpisse un po’ la torre. I tecnici non sono ancora in grado di valutare appieno le condizioni della torre di lancio, ma ci stanno lavorando.

“Il team va con molta cautela per ottenere lo stato completo del sistema dell’operatore di telefonia mobile, e si stanno facendo strada”, ha detto Sarafin.

Se tutto va secondo i piani con il flyby burn di lunedì, Orion sarà pronto per un altro importante lancio del motore il 25 novembre. Ciò metterà la capsula in un’orbita retrograda più lontana dalla Luna, che porterà Orione fino a 40.000 miglia (64.000 miglia) di distanza. km) dalla superficie lunare.

La capsula rimarrà in quell’orbita fino al 1° dicembre, quando eseguirà un’altra combustione per avviarsi verso la Terra. Orion scenderà silenziosamente sotto i paracadute l’11 dicembre nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California, se tutto va secondo i piani.