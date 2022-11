Commercio di orchidee geo con angeli di gemelli

Gli Angels sono stati colpiti da una mancanza di profondità qualitativa l’anno scorso, poiché non hanno potuto subire infortuni al terzo base Anthony Rendon e all’outfielder Mike Trout. Anche il primo base Jared Walsh ha affrontato la sindrome dello stretto toracico per tutta la stagione, che ha limitato la sua produzione e ha portato a un intervento chirurgico di fine stagione all’inizio di settembre. Orchilla ora può muoversi in campo e soddisfare tale esigenza, giocando anche in terza posizione quando necessario per Rendon, che ha avuto una storia di infortuni da quando è entrato a far parte del club nel 2020.