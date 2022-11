NVIDIA ha già venduto 160.000 schede grafiche GeForce RTX 40, ma i negozi sono ancora pieni di RTX 4080

Rapporti sulle vendite di NVIDIA RTX 40

L’RTX 4080 non sta vendendo bene nella prima settimana.

Le prime stime di vendita per la serie RTX 40 sono state condivise da alcune fonti, ma nonostante i numeri impressionanti, i rivenditori temono che potrebbe non essere un’opzione così popolare come l’RTX 4090.

Secondo Wccftech e ChiRTX 4090 ha già venduto 130mila unità, 5mila in più da ieri Rapporto da GamerNexus. Questo è davvero un numero impressionante per una scheda grafica così costosa, ma rivela anche un problema, ovvero la mancanza di concorrenza da parte di altre società e della stessa NVIDIA.

È probabile che se qualcuno è disposto a spendere più di $ 1000 per una scheda grafica, preferirebbe invece optare per l’RTX 4090, che costa qualche centinaio di dollari/euro in più rispetto all’RTX 4080. Si dice che questo sia vero per molti rivenditori Stavano lottando per vendere l’inventario di lancio dell’RTX 4080 questa settimana, il che non era il caso dell’RTX 4090.

Unità di spedizione NVIDIA 4080: 30.000 yen Unità di spedizione NVIDIA 4090: 130.000 Unità RTX 40 totali spedite: 160.000 Il 4090 di NVIDIA era praticamente esaurito al momento del lancio. I rivenditori hanno ancora il 4080 in magazzino. 😶‍🌫️😶‍🌫️ -Hassan Mojtaba (@hms1193) 19 novembre 2022

Come ho già detto MLIDI rivenditori venderanno le schede RTX 4090 più velocemente dell’RTX 4080 e spesso ti rimane 1/2 o 1/3 dello stock di lancio. I consumatori si lamentano del fatto che l’RTX 4080 non è abbastanza buono da giustificare il suo prezzo.

Stock RTX 4080 ancora nei negozi, Fonte: FPSHUB & Sabin

L’RTX 4080 è il principale concorrente della prossima serie AMD Radeon RX 7900. Lasciati con una scelta troppo costosa, i giocatori possono invece optare per prodotti concorrenti per non parlare del fatto che le schede AMD costeranno semplicemente meno. Tuttavia, il problema principale di AMD è sempre stato il basso inventario di lancio, e finora la società non ha fatto promesse su quante carte saranno pronte per il lancio.

fonte: wccftechE il ChiE il MLID