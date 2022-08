La Cina supera gli Stati Uniti nella produzione di ricerca scientifica | Cina

La Cina ha superato gli Stati Uniti come leader mondiale sia nella produzione di ricerca scientifica che negli studi “ad alto impatto”, secondo un rapporto pubblicato dal Ministero della Scienza e della Tecnologia giapponese.

Il rapporto, pubblicato martedì dal National Institute for Science and Technology Policy (NISTP) del Giappone, ha rilevato che la Cina pubblica ora il maggior numero di articoli di ricerca scientifica all’anno, seguita da Stati Uniti e Germania.

I numeri si basavano su medie annuali tra il 2018 e il 2020 e sono stati tratti dai dati compilati dalla società di analisi Clarivate.

Il rapporto giapponese del NITP ha anche rilevato che la ricerca cinese costituisce il 27,2% dell’1% più ricco del mondo dei giornali citati di frequente. Il numero di citazioni che riceve un documento di ricerca è una metrica comunemente usata nel mondo accademico. Più uno studio viene citato in articoli successivi di altri ricercatori, maggiore è l'”effetto citazione”.

Gli Stati Uniti rappresentavano il 24,9% dell’1% più ricco degli studi di ricerca citati, mentre la ricerca britannica si è classificata al terzo posto con il 5,5%.

Il rapporto ha rilevato che la Cina pubblica una media di 407.181 articoli scientifici all’anno, superando 293.434 articoli di giornale negli Stati Uniti e rappresentando il 23,4% della produzione di ricerca globale.

La Cina rappresenta un’alta percentuale di ricerca in scienze dei materiali, chimica, ingegneria e matematica, mentre i ricercatori americani sono stati più prolifici nella ricerca in medicina clinica, scienze della vita di base e fisica.

Il rapporto è stato pubblicato il giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato il Chips and Science Act, una legislazione che consentirebbe di finanziare la ricerca per 200 miliardi di dollari in 10 anni per rendere la ricerca scientifica statunitense più competitiva rispetto alla Cina.

L’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha dichiarato il mese scorso che la Cina “si oppone fermamente” al disegno di legge, che secondo lei era “radicato nel [a] La guerra fredda e la mentalità del gioco a somma zero”.

Il risultato di “impatto significativo” è in linea con la ricerca pubblicata All’inizio di quest’annoche ha rilevato che la Cina ha superato gli Stati Uniti nel 2019 nella misura dell’1% più alto e ha superato l’Unione Europea nel 2015.

La dott.ssa Carolyn Wagner, coautrice dello studio, ha affermato che i documenti con citazioni per oltre il 99% della ricerca sono “lavoro considerato vincitore del premio Nobel, scienza pionieristica”. Gli Stati Uniti tendono a valutare il lavoro cinese come di qualità inferiore. Sembra che sia cambiato”.

Il rapporto ha anche rilevato che gli Stati Uniti spendono ancora di più in ricerca e sviluppo nei settori aziendale e universitario rispetto a qualsiasi altro paese. La Cina ha il maggior numero di ricercatori nel settore aziendale e universitario tra i principali paesi. Nel settore aziendale, Stati Uniti e Cina sono alla pari ed entrambi stanno registrando una rapida crescita”.

“La Cina è uno dei migliori paesi al mondo in termini di quantità e qualità di articoli scientifici”, ha affermato Shinichi Kuroki dell’Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia. Nikki Asia. “Per diventare l’azienda leader a livello mondiale, dovrà continuare a produrre ricerche riconosciute a livello internazionale”, ha affermato.