Rory McIlroy afferma che il tribunale ha preso la “decisione giusta” escludendo tre giocatori di golf LIV dai playoff della FedEx Cup

Rory McIlroy Attaccandosi alle sue pistole.

Il quattro volte maggiore campione sostiene una sentenza del tribunale che vieta a tre giocatori di golf LIV di partecipare Playoff della FedEx Cup.

Martedì, il giudice Beth Lapson ha condannato Freeman, Talor Gooch, Matt Jones e Hudson Swafford. Non idoneo a suonare a causa del tour in piedi Chiunque partecipi al LIV Golf Tournament non può partecipare agli eventi sponsorizzati dal Tour, anche se si qualifica per i playoff del PGA Tour.

“Dal mio punto di vista, il buon senso ha prevalso e ho pensato che fosse la decisione giusta”, ha detto McIlroy ai giornalisti, tramite The Score.

I tre giocatori di golf hanno affermato di essersi qualificati per la postseason prima di trasferirsi al LIV e, poiché il loro tour è sospeso, sono appaltatori indipendenti e free agent. Ma il tour ha confrontato i loro sentimenti originali.

Tour ha anche affermato che lo avrebbe consentito Gooch, Jones e Swafford LIV riceverà pubblicità gratuita durante i playoff e di fatto non riceverà alcuna punizione per fallo.

Un giudice ha stabilito che i giocatori di golf dal vivo che hanno citato in giudizio la PGA non potevano competere nei playoff della FedEx Cup.

“I ragazzi prenderanno le proprie decisioni che pensano siano le migliori per loro, e va benissimo”, ha detto McIlroy, 33 anni. “Di nuovo, non sto implorando nessuno Andrò a giocare a LIV o prendere soldi garantiti. Se questa è una tua prerogativa e quello che vuoi fare, assolutamente bene.

“Penso che sia qui che provenga il risentimento dei membri del tour, che vogliono provare a tornare qui senza conseguenze. E per le persone che hanno letto il manuale del PGA Tour o sono vincolate dalle regole e dai regolamenti, sarebbe molto ingiusto a loro.”

McIlroy ha criticato LIV e i suoi giocatori in passato, dicendo che se se ne vanno, dovrebbero rimanere così.

“Penso che, a questo punto, se stai suonando in un altro tour, allora vai a suonare un altro tour”, ha detto a luglio tramite la BBC. “Fondamentalmente stai lasciando tutti i tuoi coetanei a fare più soldi, e va bene. Ma vai là fuori. Cerca di non tornare mai più a giocare qui”.

Il vincitore dei playoff della FedEx Cup riceverà 18 milioni di dollari.