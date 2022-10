La compagnia dice che Kanye West è una scorta dell’ufficio di Skechers

L’azienda di scarpe, Skechers, ha detto mercoledì in ritardo che Kanye West è venuto negli uffici dell’azienda a Los Angeles “senza preavviso e senza invito” ed è stato poi scortato dall’edificio, dove stava cercando di filmare.

“Dato che Ye era impegnato in riprese non autorizzate, due dirigenti di Skechers hanno scortato lui e il suo gruppo fuori dall’edificio dopo una breve conversazione”, Ha detto in una dichiarazioneriferendosi al sig. West con il nome con cui è anche conosciuto.

“Skechers non sta pensando e non ha intenzione di lavorare con l’Occidente”, ha aggiunto la dichiarazione. “Condanniamo le sue recenti dichiarazioni di divisione e non tolleriamo l’antisemitismo o qualsiasi altra forma di incitamento all’odio”.

Il tentativo di contattare il rappresentante di Yi non ha avuto successo.

Nella sua dichiarazione, Skechers non ha fornito ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione.