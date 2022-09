La compostezza di Bryce Young sotto pressione salva il numero 1 dell’Alabama da un potenziale sconvolgimento in Texas

Sudorazione, soffocamento, oppressione Darrell K. Il riassunto più conciso di questo secolo di successi calcistici sabato al Royal Stadium: se hai un pallone, hai una possibilità. No. in un giorno. 1 Alabama Per sempre giocando al suo peggior gioco, Bryce Young ha fornito un avvincente promemoria di quel mantra. Di proprietà nel quarto quarto contro il vincitore in carica dell’Heisman Trophy Texas.

Alla fine, è stato abbastanza quando i Crimson Tide hanno giocato abbastanza a lungo quel giorno perché sapevano di essere i favoriti per tre touchdown. Non preoccuparti: Nick Saban ha avuto molto da dire su questo dopo la partita.

A questo punto, quando il miglior quarterback del Texas era in piedi sulla linea laterale con il braccio sinistro fasciato, era tutto su Young che era sterlina. La matricola della maglia rossa Quinn Evers sembrava essere sulla strada per il suo magico pomeriggio quando è stato eliminato dal linebacker del Bama Dallas Turner a seguito di un colpo alla fine del primo quarto.

È facile immaginare una comoda vittoria del Texas se Evers stesse giocando al suo secondo inizio di carriera. Il Stato dell’Ohio Ha completato 9 dei 12 passaggi per 134 yard, incluso un enorme lancio di 46 yard al wide receiver Xavier Worthy.

I Longhorn sono saliti abbastanza in alto nel primo incontro tra i programmi della centrale elettrica in 12 anni per ottenere ciò che molti Orangebloods consideravano vincere la partita: il progresso.

L’allenatore del Texas Steve Sarkisian ha dichiarato: “Se questa è la migliore squadra del paese, siamo arrivati ​​​​al limite. Questo dovrebbe instillare molta fiducia”.

Il Texas è fermo da così tanto tempo che le vittorie morali, se non generalmente accettate, possono essere assicurate in questo straordinario sabato. Backup QB Hudson Card era in gioco, armeggiando per la maggior parte del gioco dopo essere stato colpito. La carta aveva ancora abbastanza per guidare gli Horns su un field goal di 49 yard di Bert Auburn con 1:29 dalla fine.

DKR era pronto per esplodere. I titoli sono pre-scritti: Auburn batte l’Alabama. Dopotutto, Auburn ha segnato 12 dei 19 punti del Texas nel gioco.

Ma è stato Young a ottenere il finale drammatico desiderato con Tide sulla schiena. Will Reichardt dell’Alabama ha segnato un field goal di 33 yard con 10 secondi rimasti nella vittoria per 20-19.

Questo è il primo anno di performance di Saban (2007 vs. Louisiana-Monroe) ha commesso 15 rigori, un record per una squadra allenata da Saban nella SEC (Bama, LSU). È sfuggito al brillante piano di gioco del coordinatore difensivo del Texas Pete Kwiatkowski e del linebacker Gary Patterson (un ex analista difensivo ed ex). TCU Purana di addestramento).

Con la sua squadra in svantaggio di 16-10 nel quarto quarto, Young ha completato 15 dei suoi ultimi 19 passaggi per 136 yard e un touchdown negli ultimi 13 minuti della partita. Ancora più importante, ha impostato un attacco sputtering principalmente per il calcio di Richard. Tutte le 61 yard sugli otto tentativi di Young sul drive vincente sono arrivate tramite sei completamenti.

“È una specie di gioco finito”, ha detto Saban.

“Ci alleniamo per momenti come questo”, ha detto il linebacker Will Anderson Jr..

“Non abbiamo alcun trambusto”, ha detto Young.

In effetti, c’era molto trambusto. The Young Tide non lo lascerà cadere. Le sue 213 yard (27 su 39 portate) sono state le terze in meno della sua carriera da quando è diventato titolare la scorsa stagione. Viene dal retro di una campagna vincente di Heisman che lo ha visto passare per quasi 5.000 yard e 47 touchdown, cavalcando l’Alabama al campionato nazionale di College Football Playoff. Georgia Ciò ha portato al quarto trimestre.

Young dovrebbe ora essere considerato il miglior quarterback nella storia del Bama. A volte la scorsa stagione, le sue gambe hanno recuperato una linea offensiva incoerente dell’Alabama che ha rinunciato a 41 sack. Il Texas ne ha aggiunti altri due sabato, a dimostrazione che le sicurezze sono determinate a non far parte di nuovo dei giovani Heisman.

Con il tempo che stava scadendo e i suoi ricevitori larghi non entravano costantemente in gioco, Young ha avuto una tregua.

“Quando sei in queste posizioni, impari a conoscere te stesso come gruppo”, ha detto.

I 15 rigori commessi da Bama dal 2022 sono i più nell’era di Dennis Franchione. Non dal 2006 un kicker dell’Alabama ha realizzato una scarpa vincente con meno di 5 minuti per giocare. Perché è lui? La marea di solito è comodamente avanti.

E così dovrebbe essere. In un incontro più sui marchi che sulle risse nel cortile, l’Alabama ha resistito per 20 punti. Quando Jace McClellan ha interrotto un touchdown di 81 yard nel primo quarto, sembrava che fosse condannato.

Poi il Texas si è dimostrato uguale a Bama. Proprio alla fine. La folla del TKR ha dato dei calci a quattro false partenze dai guardalinee offensivi di Tide. Il secondario – il figlio di Saban come suo allenatore di posizione – è stato inchiodato per due penalità di interferenza sui passaggi su giocate consecutive (difensore Kool-Aid McKinstry). I grandi 12 equipaggi potrebbero aver perso alcuni altri.

Il più grande gioco di Young è stato evitare le difese del terzo quarto. Con la partita in pareggio 10-10, De’Vondre Sweat del Texas sembrava licenziare Young nella end zone. Nella stessa giocata, il linebacker di ‘Horns DeMarvian Overshon è stato chiamato per aver colpito duramente il passante.

Nessuno di loro era accurato. Un arbitro Big 12 ha annullato l’obiettivo e stranamente ha annullato la chiamata difficile, spiegando di essere stato male informato. (Cerca di capirlo.) Young aveva evitato una difesa per disperazione. Ha lanciato la palla dall’elmetto di Overshon, che è rotolato incompleto sulla schiena di Sweat prima di toccare terra.

È ginnastica. Era atletico. Potrebbe aver salvato la partita considerando il modo in cui sarebbe finito il Texas, riprendendo in sicurezza la palla in una partita a basso punteggio.

“Perché è così bravo? Se potessi dirtelo, non so se lo farei”, ha detto Saban di Young. “Per me è un buon lavoro. [Seriously], il ragazzo studia, si prepara bene alla partita. Capisce a cosa serve la difesa e cosa faranno… ed è molto intuitivo. Gioca come quarterback come un playmaker nel basket”.

Quel playmaker sta espandendo il suo portafoglio. Brillante come Young è sul campo, la sua ultima serie, Dr. Gli spot pubblicitari di Pepper “Fansville” dimostrano che i bambini sanno recitare. Sono legittimamente divertenti.

Sabato non è stato un grosso problema. In quello stadio del sudore – e nella dinastia dell’Alabama – il quarterback ha guardato il campo alla fine del quarto quarto mentre la sua squadra era in svantaggio e ha trovato la vittoria.

“Ecco dove vogliamo essere”, ha detto Young.