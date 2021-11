La criptovaluta “squid game” è crollata in una frode da 3 milioni di dollari

Una criptovaluta ispirata Gioco del calamaro Ha attirato con successo abbastanza investitori per vedere il suo valore salire a $ 2.800 … prima che i suoi creatori monetizzassero Scomparso. La criptovaluta nota come $ SQUID, che non è ufficialmente consentita da Netflix, è stata lanciata a fine ottobre ed è salita al 310.000 percento in pochi giorni. È stato venduto come un modo per giocare al prossimo gioco online basato sulla serie sudcoreana, in cui coloro che sono sepolti nei debiti sono costretti a giocare a un gioco mortale.

Alle 5:40 di lunedì, la valuta è scesa a $ 0 e il suo sito Web è scomparso (puoi vedere Archivio Qui) e ha ottenuto il suo account Twitter Bloccato. Come Kissodo I suoi creatori hanno messo in scena quello che è noto come il “toro da tappeto” nel mondo delle criptovalute, in cui i creatori della moneta scompaiono pagando con denaro reale. I truffatori potrebbero aver ricevuto 3,38 milioni di dollari.

C’erano molti segni che la criptovaluta fosse una truffa fin dall’inizio: le persone le mancavano o le ignoravano, forse a causa della promessa di un gioco basato sul popolare show di Netflix. Il suo sito web è pieno di errori di battitura ed errori grammaticali Kissodo Le persone possono acquistare monete, ma non possono venderle.

Questa non è la prima volta che viene emessa una moneta basata su un evento culturale pop, e non sarà l’ultima. Sebbene alcuni possano essere legittimi, coloro che sono interessati a investire in essi dovrebbero prestare attenzione ai segni di frode. All’inizio di quest’anno, era basato sulla criptovaluta Montalorian Cambiato Ci deve essere una truffa, Così come.