Dow Jones Future Fall: risultati del rally del mercato azionario mentre Tesla cresce sempre

Il mercato dei futures Dow Jones è precipitato lunedì tardi dopo che il mercato azionario ha raggiunto livelli record. Le azioni di Tesla hanno raggiunto il massimo storico. Anche Mosaic, NXP Semiconductor e ZoomInfo sono state le tre mosse di entrate dopo la fine.







X.









Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,3%. L’S&P 500 è cresciuto dello 0,2%, mentre il Nasdaq è cresciuto dello 0,6%.

Nel mezzo Leader Dow Jones, Mela (APL) È sceso dello 0,6% Microsoft (MSFT) Perso lo 0,7% in Il mercato azionario di oggi. American Express (AXP), Calzini Goldman (G.S.) E JPMorgan Chase (JPM) Continua a fare trading nelle vicinanze Nuovi punti acquisto Nella manifestazione in corso.

Tesla (DSLA) Lunedì ha raggiunto un massimo dell’8,5%.

Nelle società di dichiarazione dei redditi, Mosaico (MOS), NXP Semiconductor (NXPI) E ZoomInfo (Giorno) Dichiarazione delle entrate dopo la chiusura di lunedì.

Le migliori azioni da acquistare e guardare, Albuquerque (bianco), lettere (Google) E Servizio ora (Ora) Si trovano all’interno o nelle vicinanze di nuove zone di acquisto.

Microsoft, ServiceNow e Tesla Classifica IBD Azioni. Albemarle in primo piano questa settimana La storia delle azioni vicino a una zona di acquisto.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,1% dopo la chiusura del mercato azionario lunedì. I futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0,2% e un valore ragionevole. Ricordati di fare trading Il futuro di Dow Jones Altrove non c’è bisogno di tradurlo nel prossimo commercio reale regolare mercato azionario Sessione.

Panoramica odierna del mercato azionario statunitense Indice Logo Prezzo Guadagno/Perdita % Modificare Dow Jones (0DJIA) 35913.68 +94,12 +0.26 S&P 500 (0S e P5) 4613.67 +8.29 +0.18 Nasdaq (0NDQC ) 15595.92 +97,53 +0.63 Russell 2000 (ECCETERA.) 233,95 +5,90 +2,59 IBD 50 (FFTY) 50.96 +0.61 +1,21 Ultimo aggiornamento: 16:30 ET 1/11/2021

Nel mezzo Finanza di scambio commerciale, Innovatore IBD 50 (FFTYLunedì è aumentato dell’1,2%. Nasdaq 100 Tracker Invesco QQQ Trust (QQQ) Ha ricevuto lo 0,4%. E SPDR S&P 500 ETF (Spiare) 0,2% in più.

Strategia ETF sul mercato azionario e come investire

Raduno del mercato azionario

Il mercato azionario ha registrato un ulteriore rally lunedì, quando il Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq e l’S&P 500 hanno raggiunto i massimi storici. Il Dow 30 ha brevemente superato il livello di 36.000 e si è chiuso al di sotto di esso.

Di lunedi, La grande immagine “Il Nasdaq ha un profitto trimestrale del 7,9%, che equivale alla forza del mercato dei chip, del software aziendale, dell’automotive, della vendita al dettaglio e della finanza. L’S&P 500 è avanzato del 7,1%”.

Nasdaq max sempre e una certa quantità Distribuzione, Gli investitori dovrebbero essere sulla tendenza positiva del mercato. Pertanto, gli investitori dovrebbero cercare nuove opportunità di acquisto per aumentare l’esposizione al mercato. E, come sempre, sii disciplinato nei tuoi acquisti. Non inseguire azioni estese e non dimenticare di ridurre al minimo le perdite dopo i segnali di vendita.

Per l’analisi giornaliera del mercato azionario, vedere IBD La grande immagine.

Ora guarda i cinque migliori titoli Dow Jones

Acquista e visualizza azioni Dow Jones: Amex, Goldman, JPMorgan

L’American Express si è conclusa lunedì, in calo del 3% a un punto di acquisto di 178,90 Tazza con manico, Fare un passo IBD MarketSmith Analisi illustrata. Lunedì il titolo è salito dello 0,25%, battendo una perdita di cinque giorni.

Dopo un guadagno dello 0,8% di lunedì, Goldman Sachs viene scambiata a 420,86 su base piatta. Con i migliori titoli Dow Jones questa settimana Azioni vicino a una zona di acquisto Colonna. Nel frattempo, JPMorgan entra in un trofeo con una maniglia dopo il recente rimbalzo della media mobile a 50 giorni di 163,93 nella zona di acquisto del 5%. L’area di acquisto del 5% è in cima alla lista a 172,13. Le azioni JPM sono scese dello 0,1% lunedì.

Guadagni in borsa: Mosaic, NXP, ZoomInfo Mosaic ha mancato gli utili e gli obiettivi di vendita del terzo trimestre alla fine di lunedì, innescando un calo del 5% delle azioni nel commercio esteso. Lunedì le azioni Mosaic hanno chiuso del 9% sopra il punto di acquisto di 38,33 su base coppa. READ CDC sta monitorando da vicino la variante Covit-19 "Delta Plus" NXP Semiconductor è sceso dell’1,5% lunedì, con la società che ha annunciato $ 1,91 EPS, una quota di $ 2,86 miliardi di entrate. Il titolo sta trovando una piattaforma double-down che mostra un punto di acquisto di 218,24. Lunedì le azioni hanno recuperato con entusiasmo la loro linea di 50 giorni. ZoomInfo è cresciuto del 4% grazie al trading sostenuto, dopo aver riportato forti guadagni del terzo trimestre e risultati di vendita dopo il completamento. Le azioni di ZoomInfo rimangono al di sopra del suo massimo chiave di 50 giorni dopo il mancato superamento del punto di acquisto di 67,73.

Azioni da acquistare e vedere: Albemarle, Alphabet, ServiceNow

Il minatore di litio Albemarle è in cima alla gamma di acquisto di tazze con un punto di acquisto di 244.46 sul manico dopo il breakout della scorsa settimana. L’area di acquisto del 5% sale a 256,68. Le azioni sono aumentate del 2,2% lunedì. I risultati delle entrate sono previsti per mercoledì, quindi questo breakout comporta un rischio elevato.

IBD SwingTrader Stock Alphabet ha rinunciato a un nuovo punto di acquisto – 2.925,18 voci in una base piatta – Step IBD MarketSmith Analisi del grafico – In mezzo a un crollo del 3,1% lunedì.

Il Verifica stock IBD Mostra che i personaggi sono disponibili Contiene 98 All’esatto 99 Valutazione congiunta dell’IBD. Il rating congiunto IBD identifica titoli con una combinazione di forti caratteristiche fondamentali e tecniche.

Classifica IBD Il servizio azionario Nav si attiene alla sua entrata a base piatta di 681,20 con un calo del 2,3% lunedì. Il produttore di software si trova nell’area di acquisto del 5% fino a 715,26.

Secondo un’analisi della classifica, l’ultima base di ServiceNow è la forma secondaria, dopo la quale le azioni sono aumentate di oltre il 20% rispetto alla piattaforma precedente. I moduli pre-livello – primo e secondo livello – offrono più inversione e hanno meno probabilità di fallire rispetto a quelli di base post-livello.

Unisciti agli esperti IBD quando esplori i titoli principali nell’attuale boom del mercato azionario su IBD Live

Titolo Tesla

Le azioni di Tesla sono aumentate dell’8,5% lunedì, toccando il massimo storico. Il La società ha annunciato Apre per la prima volta la sua rete di sovralimentazione ad altri veicoli elettrici in Europa. Il progetto pilota è in corso in 10 sedi di sovralimentazione nei Paesi Bassi.

La scorsa settimana, le azioni della società EV sono aumentate Vale $ 1 trilione Pietra miliare. Lunedì è salito a 1.209,75. Le azioni TSLA sono superiori a un punto di acquisto di 764,55 Tazza con manico, Così come i precedenti ingressi a 700.10 e 730. È inoltre possibile identificare una voce alternativa a 900.50.

Leader Dow Jones: Apple, Microsoft

Al centro della cima Azioni Dow Jones, le azioni Apple creano una nuova base di tazze con 157,36 punti di acquisto IBD MarketSmith Analisi illustrata. Lunedì il titolo ha perso lo 0,6%. L’attuale debolezza potrebbe essere l’inizio di una potenziale maniglia, che fornirà meno entrate se il titolo può continuare ad avanzare dal suo livello di 50 giorni.

La società di software Microsoft ha perso lo 0,7% lunedì, interrompendo una serie di vittorie consecutive di quattro giorni. Il 18 ottobre, Microsoft l’ultimo a Fondazione piatta305.94 Punto di acquisto. La zona di acquisto del 5% è in cima alla lista a 321,24, quindi lo stock è ora esteso.

Non dimenticare di seguire Scott Lehtonen su Twitter @IBD_SLehtonen Scopri di più sui titoli growth e sul Dow Jones Industrial Average.

Potrebbe piacerti anche:

Acquista e guarda i migliori titoli in crescita

Scopri come calcolare il tempo di mercato con la strategia di marketing ETF di IBD

Trova i migliori investimenti a lungo termine con i leader a lungo termine IBD

MarketSmith: ricerca, grafici, dati e formazione in un unico posto

Come ricercare titoli in crescita: perché questo strumento IBD facilita la ricerca dei titoli migliori